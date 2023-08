UPN, "satisfecho" con la resolución de la AEPD sobre las tarjetas en la recogida de residuos, que ve como un "varapalo"

UPN ha mostrado este jueves su "satisfacción" después de que la Agencia Estatal de Protección de Datos (AEPD) haya resuelto que la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona no está legitimada para recoger los datos del sistema de tarjetas en la recogida de residuos urbanos en Pamplona, "un sistema que vulnera la ley y vulnera los derechos de los ciudadanos", ha dicho María Caballero, miembro del consejo de SCPSA y portavoz del grupo municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona.

En rueda de prensa, Caballero ha señalado que la Agencia reconoce, en su resolución, que este sistema de recogida con tarjeta "invade la privacidad de los usuarios", algo que "UPN, junto a los grupos con los que formaba Navarra Suma, habíamos denunciado". A su juicio, se trata "sin lugar a dudas, de un auténtico varapalo". "Después de dos años de nuestra denuncia y del empecinamiento de la Mancomunidad por implantar un sistema incómodo, caro y que invade la privacidad de sus usuarios, vemos con satisfacción que nos hayan dado la razón de toda nuestra argumentación", ha dicho.

Ha criticado Caballero que la Mancomunidad "se empeñó en vincular cada tarjeta con los datos personales de cada titular y así obtenía información que no era necesaria en absoluto", y ha censurado también "la obstinación por parte de la Mancomunidad de implantar un sistema que solo ha generado molestias, desconfianza y la invasión de los derechos de la ciudadanía de Pamplona". "Eso sin contar el perjuicio económico que ha supuesto el derroche de dinero público, con alrededor de 8 millones de euros gastados en tarjetas, contenedores y cerraduras", ha añadido.

La edil ha indicado que "ha sido un abuso de poder intolerable querer controlar a las familias a través de este sistema electrónico de apertura de contenedores con tarjeta" y ha expuesto que, "pese a habernos ignorado y ninguneado", la MCP "se encuentra en la mesa una resolución dura y contundente de la Agencia de Protección de Datos". "La Agencia ha dicho que es ilegal recoger datos de las personas para estos fines de recogida de residuos", ha comentado, para opinar que "finalmente se verán obligados a abandonar este sistema".

Caballero ha manifestado que "vamos a pedir que destruyan estos datos y que nos digan qué han hecho con ellos". Y ha exigido a la Mancomunidad que "acate" esta resolución y "no se empeñe en seguir adelante, porque no tiene argumentos para defender este sistema". "Todos sus recursos han sido desestimados y no tiene sentido seguir forzando un sistema que ha resultado ilegal porque invade la privacidad de los ciudadanos", ha agregado.

"Nos preocupa que se empeñen en mantener las tarjetas asegurandoque las van a desvincular de los domicilios y de las personas mientras hacen un cambio normativo en lugar de acatar la resolución de la Agencia de Protección de Datos y eliminarlas totalmente ya que ha dicho que este sistema es contrario a la ley y vulnera los derechos de los ciudadanos", ha aseverado.

Finalmente, Caballero ha asegurado que desde su grupo político velarán por el "cumplimiento íntegro" de la resolución de la Agencia Estatal de Protección de Datos, "ya que estamos hablando de protección de derechos fundamentales de los ciudadanos y no pueden regularse más que por ley". "Hoy más que nunca exigimos que se abran los contenedores porque no hay ninguna razón objetiva para mantenerlos cerrados y seguir gastando dinero en cerraduras y sistemas informáticos de control", ha concluido.