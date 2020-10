UPN rechaza un estado de alarma de seis meses

El presidente de UPN y portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha asegurado que su formación no apoyará en el Congreso un estado de alarma para seis meses frente al Covid-19, como ha propuesto el Gobierno de España, y ha afirmado que "un recorte de libertades de esta magnitud no puede tener la duración de seis meses, es excesivo". "Si hay una corrección la analizaremos, pero si se mantiene no vamos a apoyar al Gobierno en estas decisiones", ha asegurado.

Esparza ha dicho, al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, que "el Gobierno de España nos propone como única solución este estado de alarma y toque de queda, que supone una limitación de las libertades individuales de los ciudadanos, que se aprueba sin explicar por qué hemos llegado hasta aquí, sin hacer autocrítica". "Nos parece brutal la medida, no vamos a dar un cheque en blanco durante seis meses", ha asegurado.

Por su parte, la parlamentaria del PSN Ainhoa Unzu ha apelado a la "responsabilidad de los grupos que tienen representación en Madrid para que avalen las medidas dirigidas a frenar la curva de contagios".

Unzu ha respaldado las medidas anunciadas la semana pasada en Navarra frente al Covid-19, señalando que el Gobierno foral ha tenido "proactividad" en la adopción de medidas, y ha destacado que "días más tarde el presidente Sánchez, viendo la evolución de la pandemia en todo el territorio y para facilitar la adopción de medidas a las CCAA, ha declarado el estado de alarma".

Geroa Bai ha compartido el toque de queda aprobado por el Gobierno de España y ha planteado la posibilidad de que se analice, en función de la evolución de los datos en Navarra, una flexibilización de las restricciones para la hostelería o la cultura.

EH Bildu por su parte ha dicho que no le gusta la fórmula del estado de alarma y ha criticado que previamente no se hayan tomado medidas para evitar llegar a este punto, aunque ha afirmado que no tiene "reparos en retroceder lo que sea necesario para poder avanzar el máximo posible".

Podemos e Izquierda-Ezkerra han dado su respaldo a las medidas aprobadas por el Gobierno de España y por el Gobierno de Navarra.