UPN y PPN reclaman nuevas elecciones generales y PSN defiende una "amnistía constitucional"

UPN y Partido Popular de Navarra han coincidido este lunes en pedir la convocatoria de elecciones generales, después de que el sábado el secretario general del PSOE y presidente en funciones, Pedro Sánchez, se mostrara favorable a una amnistía en el actual momento.

Al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha criticado que Sánchez justificara la amnistía "en el nombre de España y en el nombre de la convivencia entre españoles" y ha subrayado que "eso no se lo cree nadie". "Defiende la amnistía porque necesita los votos para ser presidente de España, y en este escenario lo honrado y lo justo es convocar elecciones, presentarse delante de los ciudadanos diciéndoles que va a defender una amnistía y que la gente vote", ha dicho, para afirmar que la "única prioridad" de Sánchez es "continuar en el Gobierno de España". "La prioridad no es la convivencia, es el poder por el poder", ha asegurado.

Por su parte, el portavoz del PSN en el Parlamento de Navarra, Ramón Alzórriz, ha defendido una "amnistía constitucional que fomente la convivencia en España, que respete la pluralidad de nuestro país, y que acepte las especificidades de cada lugar de nuestro país". "Entendemos una España unida en su diversidad, entendemos que hay que fomentar los valores para tener una España fuerte y que respete a todos los territorios en su diversidad", ha dicho.

Sobre la pregunta que realiza el PSOE a su militancia en el marco del proceso de investidura de Pedro Sánchez, Alzórriz ha señalado que "la pregunta que hacemos a la militancia no tiene que ver con la amnistía, sino sobre los acuerdos con Sumar y la apertura de dialogo para posibilitar la investidura de Pedro Sánchez".

El portavoz del PPN, Javier García, ha asegurado que "la amnistía no se negocia por el interés de España sino por el interés del señor Sánchez, y no queremos volver a escuchar decir a una socialista que van a amnistiar por España, porque lo hacen contra España".

García ha señalado que la "amnistía es inmoral e inconstitucional, y no lo decía solo el PP, sino que lo decían el propio Sánchez y el PSOE al completo". "Lo único que ha cambiado es que perdieron las elecciones y ahora las necesidades son totalmente distintas y quieren aferrase al poder por encima de España y los españoles", ha dicho, para afirmar que "lo que debería hacer Sánchez es convocar unas elecciones y dejar que los españoles voten con todo el conocimiento de causa".

Por parte de Contigo-Zurekin, Daniel López ha señalado que, "frente a los agoreros de la ruptura en España, que ya tienen su palabra favorita, amnistía, lo que genera tensión y ruptura no son el diálogo y la negociación, lo que si genera tensión y ruptura son los puñetazos en la mesa, y elevar la tensión para ver quién la tiene más grande". "La situación de España y Cataluña poco o nada tienen que ver con lo que sucedía en 2017 con el Gobierno de Mariano Rajoy", ha destacado.

Además, López ha valorado el acuerdo entre PSOE y Sumar para la formación de Gobierno como "una buena noticia" y ha resaltado medidas como "la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas o el futuro estatuto del becario".

Por último, la portavoz de Vox, Maite Nosti, ha señalado que "es vergonzoso cómo nos venden a todos los ciudadanos para seguir en el sillón" y ha criticado que la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, "no solamente apoya la ley de amnistía sino que se pone ella como ejemplo de pactos con terroristas y separatistas". "Los navarros no queremos pertenecer a la Comunidad Autónoma Vasca y como españoles no queremos que los golpistas nos tomen el pelo con su pretendida amnistía convirtiéndonos en ciudadanos de segunda", ha afirmado.