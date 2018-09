UPN y PPN piden suprimir de Constitución posibilidad unir Navarra y Euskadi

(Actualiza la CG2014 con la posición del PPN)

Unión del Pueblo Navarro (UPN) y el Partido Popular de Navarra (PPN) han exigido hoy que se elimine de la Constitución la Disposición Transitoria Cuarta, que permite la unión de Navarra y Euskadi mediante un referéndum, en el supuesto de que se reforme la Carta Magna.

De esta forma se han pronunciado los presidentes de ambas formaciones, Javier Esparza (UPN) y Ana Beltrán (PPN), en sendos comunicados.

Esparza advierte de que "UPN no apoyará ninguna reforma constitucional que no lo haga", sostiene la necesidad de "acabar de una vez con las concesiones que en su día se dieron al mundo nacionalista vasco a costa de Navarra". Y añade que "para UPN es fundamental e irrenunciable que se elimine sin más dilación una disposición que, pasados 40 años, de transitoria ya no tiene nada".

Por eso insta a que "se dejen de hacer contemplaciones a los nacionalismos por parte de los partidos que ostentan el gobierno central", y subraya al respecto que, "hace años, Cataluña era un problema para la unidad de este país y hoy es un riesgo inminente", "el mismo camino" que a su juicio puede seguir el nacionalismo vasco, "con Navarra incluida como es su pretensión".

Y de hecho asegura que "ya están negociando una reforma del Estatuto vasco que sería inconstitucional, en lo que supone un nuevo ataque a nuestro país".

Recuerda que la eliminación de esa disposición "ha sido un objetivo de UPN", pero "está claro que ni para el PP ni para el PSOE lo ha sido, ya que ambos han gobernado con mayorías absolutas y no han hecho nada para eliminarla", a pesar de lo cual, concluye, los regionalistas "lo tenemos muy claro y no vamos a cejar en nuestro intento hasta conseguirlo".

En la misma línea se pronuncia la presidenta de los populares navarros, Ana Beltrán, quien sostiene que si se aborda una reforma "lo más urgente e importante" es derogar la Disposición Transitoria Cuarta".

Tras opinar que "ahora mismo no es el momento de hacer modificaciones de la Constitución, sobre todo teniendo en cuenta los compañeros de viaje que tiene el Gobierno socialista, partidos como ERC, Bildu o Podemos que quieren acabar con España", insiste que en el caso de hacerlo es "prioritario" acabar con la citada disposición, ya que es "una amenaza que pende sobre los navarros ya que permite la anexión de Navarra al País Vasco mediante referéndum".