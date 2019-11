UPN pide Sánchez que llame a los constitucionalistas

El presidente de UPN y líder de la plataforma Navarra Suma, Javier Esparza, ha pedido este domingo a Pedro Sánchez que por la "unidad" y "estabilidad" de España llame a los partidos constitucionalistas para buscar un acuerdo.

"Sánchez ha confiado su suerte y la de los españoles a aquellos partidos que quieren romper España y, como en Navarra (el PSN), está dispuesto a hacer todo tipo de cesiones para ocupar el sillón", ha dicho Esparza durante su intervención en el acto con el que UPN ha celebrado el Día del Partido .

Y ha recordado que ya en mayo ofreció al PSOE "un acuerdo de investidura y de presupuestos para que España no dependiera de los independentistas y para que Navarra no estuviera en manos de Bildu ni del nacionalismo vasco, pero lo rechazó" y ahora vuelve un escenario político "aciago".

En este sentido Esparza ha subrayado que Pedro Sánchez y el PSOE "tenían otras opciones para ir de la mano de los partidos constitucionalistas, pero han elegido el nacionalismo, el independentismo y la radicalidad", unos pactos que a su juicio van "contra el bien común, contra la unidad de España y contra el estatus de Navarra".

Al respecto ha asegurado que "Esquerra Republicana nunca apoyará al PSOE si el PSOE no le permite seguir resquebrajando España y, en Navarra, Geroa Bai y EH Bildu no están apoyando gratis al PSN y siguen trabajando para que seamos Euskadi", un objetivo en el que "el PSN se hace cómplice"

"Por eso, no vamos a dar carácter de normalidad política a unos acuerdos que contribuyen a romper España y a que Navarra sea más Euskadi. La mayoría de los españoles, incluidos los socialistas, y la mayoría de los navarros, incluidos los votantes socialistas, no quieren que eso ocurra", ha apuntado.

Esparza ha rechazado además que se acuse a UPN, que en los últimos 30 años ha sido el partido más votado en Navarra en "todas las elecciones", de ser una formación "extremista" que no cree en la igualdad y no es progresista, cuando "nunca" se ha situado en los extremos, que "no dan soluciones" y conllevan la "ruptura de la convivencia", y ha "traído la prosperidad a Navarra", hasta dejarla "en las mayores cotas de bienestar", y "eso es ser progresista".

Una política que han llevado a cabo sin renunciar a sus principios, ha aseverado, y destacado que UPN nació para "defender la foralidad y la singularidad de Navarra y para hacer frente al nacionalismo vasco", una "razón de ser" que mantiene.