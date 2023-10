UPN pide revisar el convenio para sacar la vía del tren de Volkswagen: "No tenemos que regalar 41 millones"

Chivite dice que Esparza "miente" y que esta cuestión se lleva abordando entre el Gobierno y la empresa desde 2009

El portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza, ha pedido que "se revise" el convenio por el que el Gobierno de Navarra va a destinar 41 millones de euros a eliminar la vía ferroviaria que atraviesa la planta de Volkswagen Navarra. "Si no hay otros compromiso con la empresa, ese convenio se tiene que revisar, no tenemos que regalar 41 millones a Volkswagen para que se planten margaritas y no se ponga la planta de baterías dentro de la fábrica", ha subrayado.

Esparza, que ha preguntado por esta cuestión a la presidenta María Chivite en el pleno del Parlamento foral, ha asegurado que "el resumen es que vamos a regalar 41 millones al grupo Volkswagen, no le exigimos compromiso de empleabilidad, la planta de baterías se implanta fuera de Landaben, hacemos que Volkswagen sea menos competitiva y hacemos que se pierdan mil puestos de trabajo".

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado que Esparza "engaña, miente, o lo que es peor, no se entera de absolutamente nada".

Así, Chivite ha señalado que ya en 2012, con Esparza como consejero del Ejecutivo foral, el Gobierno de Navarra trabajó con Volkswagen Navarra para atender la necesidad de sacar la vía de tren de la planta de Landaben y en aquel momento "para nada se hablaba de fábrica de baterías ni de electrificación". La jefa del Ejecutivo ha afirmado que la necesidad que ya se planteaba entonces "la va a resolver este Gobierno".

María Chivite ha destacado que "esta infraestructura nada tiene que ver con la planta de baterías, estaba encima de la mesa desde el año 2009, y si no quiere que el Gobierno favorezca el empleo en la fábrica, dígalo con claridad".

La presidenta ha subrayado que "esta inversión nunca ha estado vinculada a la planta de baterías, es una demanda histórica de Volkswagen Navarra que ni mucho menos es algo exclusivo para esta empresa".

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha explicado que cuando el Gobierno foral anunció que se iba a invertir para eliminar la vía de tren de la planta de Landaben "interpretamos que Navarra hacía un esfuerzo y en contraprestación la planta de baterías se implantaba en esa localización". "Los ciudadanos, los grupos, los agentes económicos y sociales lo pensaban. Pero no nos contaron la verdad", ha reprochado al Gobierno.

Según Esparza, el Ejecutivo foral "sabía desde abril de 2022 que la empresa quería implantar la planta en la Ciudad del Transporte". En opinión de Esparza, los objetivos que marcaba la inversión de 41 millones de euros "no se cumplen".

Al margen de la pregunta formulada por UPN, la presidenta ha respondido a una cuestión planteada por el PSN, que deseaba conocer los efectos que va a tener el retraso de los plazos en la entrada en vigor de la normativa europea de emisiones Euro 7.

Chivite ha señalado que este retraso va a conllevar "una transición más ordenada hacia el vehículo eléctrico" y va a suponer menos impacto en los volúmenes de producción y en el empleo, "no ya solo en la planta de Volkswagen Navarra sino en todo el parque de proveedores". "Esto ha traído tranquilidad a la industria del automóvil", ha destacado, para esperar que el Polo pueda "fabricarse durante más tiempo" en Landaben.

Chivite ha asegurado que, ante la aprobación de la normativa Euro 7, "nos pusimos al frente de la interlocución institucional, de la mano del sector, para defender nuestra industria". "Hablamos con la Comisión Europea, con el Parlamento Europeo, con el Ministerio de Industria, hemos defendido en los foros europeos que teníamos que proteger la industria europea pero también ayudarle con normativa. Hemos cumplido. El Gobierno da su total apoyo a la industria", ha asegurado.

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha afirmado que "está claro que el trabajo realizado de manera discreta pero contundente por parte del Gobierno de Navarra ha tenido su rédito, y no acabo de entender que ante este tipo de noticias que son buenas para los ciudadanos de Navarra, se intenten tapar con noticias malas, con generación de incertidumbre".

"Al señor Esparza no le importa lo que pase en Volkswagen. No hace más que traer esta cuestión, pero nunca para beneficiar a la fábrica, sino para todo lo contrario, para destrucción de la imagen de Navarra y de la imagen de Volkswagen", ha señalado.