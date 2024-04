UPN pide al Gobierno que "escuche" a los profesionales de Salud y PSN aboga por un nuevo modelo sanitario

UPN ha afirmado este lunes que el Gobierno de Navarra "tiene una prepotencia absoluta" y "no está escuchando a los profesionales" del ámbito sanitario, por lo que ha pedido al Ejecutivo foral que "escuche, que sea capaz de sentarse, que tenga empatía y que piense en el bien común". Por su parte, el PSN ha defendido que se necesita un nuevo modelo donde todas las partes tienen que salir unidas en beneficio del conjunto de la ciudadanía.

Varios portavoces parlamentarios han abordado, al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, la situación del sistema sanitario en la Comunidad foral tras el anuncio de huelga por parte del Sindicato Médico de Navarra a partir de octubre.

Así, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha afirmado, después de que algunos grupos parlamentarios hayan cuestionado al Sindicato Médico, que "escuchar a portavoces parlamentarios, representantes de quienes se autodenominan progresistas, posicionarse en contra del derecho que tienen los trabajadores de la sanidad pública a convocar una huelga o a manifestarse me parece el colmo". "Los que han estado de forma permanente organizando manifestaciones, organizando movilizaciones, organizando huelgas, jaleando, ahora que están en el Gobierno quieren que nadie se mueva, que nadie rechiste, que nadie ose ejercer ese derecho que tienen a la huelga", ha señalado.

Esparza ha considerado que "este Gobierno tiene una prepotencia absoluta, la manifiesta en todos los ámbitos y también en el ámbito de la sanidad, de la sanidad pública, de nuestro sistema sanitario, no se está escuchando a los profesionales". "Lo que le recomiendo al Gobierno es que escuche, que sea capaz de sentarse, que tenga empatía, que piense en el bien común y, desde luego, menos prepotencia y menos intentar achantar a la sociedad navarra, que la sociedad navarra y cualquier colectivo tiene derecho a manifestar legítimamente sus reivindicaciones", ha subrayado.

Por su parte, el portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha señalado que "está claro que se necesita un nuevo modelo donde todas las partes tienen que salir unidas en beneficio del conjunto de la ciudadanía". "Todo el mundo es necesario y todo el mundo es necesario para actualizar las nuevas necesidades sanitarias, también para actualizar la salud. Los nuevos itinerarios sanitarios han ido cambiando porque la sociedad ha cambiado. Ahora envejecemos de otra manera hay otras enfermedades, hay determinadas enfermedades que antes se trataban de una manera y ahora se tratan de otra, hay enfermedades que antes eran letales y ahora no lo son", ha afirmado.

Tras ello, Alzórriz ha asegurado que "hace falta un nuevo modelo sanitario, que es el que está trabajando precisamente el consejero de Salud del Gobierno de Navarra, para lo que tiene todo nuestro apoyo y todo nuestro respaldo".

Por su parte, el portavoz del PPN, Javier García, ha afirmado que "la culpa no es de los médicos, sino de quien no sabe gestionar". "El Gobierno tiene que llegar a un acuerdo, tiene que velar por que se garantice un sistema sanitario acorde a las necesidades y sentarse a hablar con el Sindicato Médico para poner solución a la cantidad de problemas que está generando el Gobierno", ha señalado.

El parlamentario de Contigo-Zurekin Miguel Garrido ha afirmado que "coincidimos plenamente con el sindicato en la preocupación por la sanidad navarra y, en concreto, por las listas de espera, la falta de facultativos y profesionales en general del sistema de salud, y la sobrecarga laboral del personal que conforma el sistema navarro de salud".

No obstante, ha señalado que "no coincidimos en entender que la difícil situación que vive nuestro sistema sanitario es una oportunidad para instrumentalizar a favor de los intereses corporativistas del propio sindicato". "Convocar una huelga durante toda la legislatura, parando una vez cada semestre, no parece una estrategia enfocada a reducir la lista de espera. Una huelga que no se convoca reivindicando unas condiciones justas para el conjunto del personal del sistema navarro de salud o reclamando mejoras concretas para el sistema, sino que se convoca para tratar de obligar al Gobierno a que ceda ante los intereses de la propia organización, ante los intereses corporativistas del propio sindicato", ha asegurado.

La portavoz de Vox, Maite Nosti, ha afirmado que "todo colectivo tiene reconocido el derecho a la huelga, nos guste o no nos guste, y lo digo porque algunos socios del Gobierno parece que no están muy de acuerdo con ella, como si el colectivo de médicos no tuviera derecho a ir a la huelga, y la tiene, igual que todo el resto de los mortales españoles".

Además, Nosti ha asegurado que "se han dicho muchas inconveniencias sobre las remuneraciones de los médicos del Servicio Navarro de Salud". "Los salarios de los médicos, que están dentro del grupo A de los funcionarios del Gobierno de Navarra, son públicos. No hace falta estar diciendo cuánto ganan o dejan de ganar. Es público. Se les ha demonizado por las retribuciones monetarias recibidas por el exceso de horas extras. La Administración ha preferido sobrecargar a sus médicos, en vez de realizar un estudio y ver cuántos médicos serían necesarios, cuántos harían falta para que se asumieran las necesidades reales de la sanidad navarra", ha indicado.