UPN de Pamplona acusa a EH Bildu de emplear "artimañas" para rechazar la comparecencia del concejal de Seguridad

Consideran que la formación abertzale "no ha querido incluir la declaración presentada por UPN para marcar ellos los tiempos"

El grupo municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona ha acusado a EH Bildu de emplear "artimañas" para rechazar la inclusión de una declaración presentada por la formación regionalista a la Comisión de Presidencia del 9 de enero "alegando que había sido registrada previamente a petición de la propia EH Bildu".

En una nota de prensa, los regionalistas han considerado que esta respuesta "no tiene validez puesto que, según el Reglamento Orgánico, todas las declaraciones deben registrarse a través del Registro de Pleno, algo que EH Bildu no hizo". "La habrán registrado por otros cauces, pero desde luego no por los adecuados. Y, por tanto, es inadmisible que no se haya aceptado la nuestra", han subrayado desde UPN.

Según han remarcado los regionalistas, la declaración en concreto, registrada "en forma y plazo" por UPN, tenía como fin solicitar la comparecencia del concejal delegado de Seguridad y Convivencia, Endika Alonso, para exponer las líneas generales de su área.

"Que la rechacen es síntoma de lo que es EH Bildu, imposición, falta de transparencia y la ruptura de las reglas", han criticado desde el partido regionalista, tras considerar que "EH Bildu no ha querido incluir la declaración presentada por UPN para marcar ellos los tiempos, ya que nada tiene que ver comparecer a petición propia que hacerlo bajo petición de un grupo, pues afecta al orden y al tiempo de intervención".

Para UPN, además, "lo que radica de fondo es que EH Bildu no tiene ningún plan para la policía". "Es curioso que en seis meses no les haya dado tiempo a diseñarlo. Quizá es porque no creen en la policía", han concluido.