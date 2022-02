UPN muestra "respeto absoluto" por la crisis PP y lo pide también para sí

La secretaria general de UPN, Yolanda Ibáñez, ha mostrado su "respeto absoluto" por la crisis "interna" desatada en el Partido Popular, de la misma manera que ha pedido "que nos respeten a los demás partidos", en clara alusión a la crisis que vive la formación regionalista con el expediente abierto a sus diputados Sergio Sayas y Carlos García Adanero.

Lo ha señalado en rueda de prensa para presentar iniciativas parlamentarias en nombre de Navarra Suma -coalición integrada por UPN, PP y Ciudadanos-, acto en el que se le ha preguntado sobre las posibles repercusiones de ambas crisis en esta coalición.

En cuanto a lo ocurrido en UPN, donde el voto de Sayas y Adanero en el Congreso en contra de la reforma laboral pese a que la dirección regionalista pidió su apoyo tras un pacto con el PSOE, Ibáñez ha pedido "respetar los tiempos", ya que el Comité de Disciplina de UPN estudia estos días las alegaciones de los diputados a la propuesta de suspensión de militancia por dos años y medio.

Ha abogado por "respetar los tiempos y no hacer ninguna valoración hasta que no se produzca" la resolución del órgano disciplinario. "No quiero adelantarme a los acontecimientos. Vamos a respetar los plazos y que sea el Comité de disciplina el que resuelva y a partir de ahí empezaremos a hacer valoraciones", ha emplazado.

Además, y en cuanto a lo ocurrido en el seno del PP por el enfrentamiento entre su presidente, Pablo Casado, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha subrayado su "respeto absoluto. Es un proceso interno que están sufriendo ellos", ha zanjado.