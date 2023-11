UPN hace una valoración "positiva" de las medidas fiscales propuestas por el Gobierno de Navarra

El presidente de UPN y portavoz regionalista en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza, ha realizado este jueves una valoración "positiva" de las medidas fiscales anunciadas el miércoles por el Gobierno foral, aunque no ha ofrecido una posición concreta a la espera de un mayor análisis.

"Las vamos a analizar porque el texto es muy prematuro, pero inicialmente hay una valoración positiva, se recogen en buena medida planteamientos y propuestas que había hecho UPN en los últimos meses", ha asegurado Esparza en declaraciones a los medios de comunicación.

En todo caso, el presidente de UPN ha dicho que no quería "concretar la posición porque no la tenemos concreta, pero inicialmente no nos suena mal y no vamos a tener ningún complejo en que si es algo bueno, votarlo a favor".