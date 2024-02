UPN, Geroa, PP y Vox piden la implicación del Gobierno para regular la situación del Consejo de la Juventud de Navarra

Los grupos parlamentarios de UPN, Geroa Bai, PPN y Vox han reclamado la implicación del Gobierno foral para regular la situación del Consejo de la Juventud de Navarra después de que la Cámara de Comptos haya advertido sobre el "riesgo" de la continuidad de la institución. Contigo-Zurekin ha pedido que "nadie se lleve la sensación de que hay un pufo, porque no lo hay", EH Bildu ha anunciado que estarán "atentas" y el PSN ha apostado por "trabajar" para corregir las "deficiencias" detectadas.

Así se han pronunciado este miércoles, en la comparecencia del presidente de la Cámara de Comptos, Ignacio Cabeza, para informar sobre las cuentas del Consejo de la Juventud de Navarra de 2019 a 2022.

Según ha explicado Cabeza, inicialmente el informe se refería a las cuentas de 2011 a 2022, pero "nos encontramos con dificultades para disponer de estas cuentas". "Lo que intentamos al final fue centrarnos en las cuentas de 2019 a 2022 porque consideramos que las conclusiones que de este periodo de tiempo hemos obtenido eran totalmente extensibles al resto de ejercicios", ha remarcado.

Como principal "limitación", ha destacado que "no existían cuentas anuales como tal". Según ha podido determinar Comptos, el Consejo tuvo un gasto total de 658.446 euros en el periodo analizado -de los cuales, el 77% se destinó a personal y el 15% al desarrollo de actividades propias del Consejo-. Por su parte, los ingresos, todos ellos "de condición pública", fueron de 659.642 euros -de los cuales, el 83% procede de subvenciones derivadas del convenio con el Instituto Navarro de la Juventud, el 14% del convenio con el Parlamento y el 3% con otras entidades públicas-.

"Estas cuentas le provocan a Comptos una opinión desfavorable, ya que entendemos que las cuentas no expresan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio, ni su situación financiera, así como de sus resultados económicos de conformidad con el marco normativo aplicable", ha remarcado.

Entre las principales "salvedades", Cabeza ha explicado que "no se contabilizan todas las operaciones contables" y que hay "errores significativos" en las operaciones contabilizadas, "que proceden en parte de la aplicación informática que presenta muchas disfuncionalidades". También ha destacado que "el movimiento de la línea de crédito está mal contabilizado, y el balance de situación está descuadrado con valores negativos del activo y del pasivo".

Por todo ello, Cabeza ha alertado sobre "el riesgo económico que puede tener la continuidad en la actividad de esta institución", ya que en 2023 se produjo una reducción "significativa" de la subvención que se recibe del INJ, un 29%, pasando de 125.000 a 88.000, además se cancela la línea de crédito que históricamente ha mantenido el consejo con la entidad bancaria por lo que se queda sin financiación a corto plazo, y en 2024 se produce el fin del convenio con el Parlamento, 27.000 euros que dejan de percibirse". "Tenemos una incertidumbre muy relevante, muy significativa, sobre el riesgo financiero, económico, en la continuidad de las actividades de esta entidad", ha dicho.

Tras añadir que también "hemos detectado incumplimientos de aspectos relevantes del reglamento interno", Cabeza ha recomenzado modificar la configuración legal del Consejo". "La mejor forma sería definirlo como ente corporativo de base privada", ha manifestado, tras emplazar a asemejar su naturaleza jurídica a la del Consejo de la Juventud de España. Asimismo, ha considerado que se requiere una "revisión total" en materia contable desde el punto de vista del control interno, así como una actualización del censo de entidades miembro y exigir el cobro de cuotas a los miembros.

El parlamentario de UPN Ángel Ansa ha afirmado que "una parte de la responsabilidad está en la propia entidad, pero también hay una parte importante de responsabilidad del Gobierno de Navarra". "Fue quien decidió, sin dar ningún tipo de explicación, reducir esa subvención para 2023 en casi un 40%, y podía haber ayudado al equipo técnico a realizar su trabajo", ha señalado, tras considerar que el Ejecutivo "no puede eludir" su responsabilidad al respecto y criticar que "ha habido falta de control" por su parte. En este sentido, ha pedido que "se corrijan cuanto antes estas deficiencias y que el Gobierno de Navarra se implique de manera activa para sacarlo de esta situación".

La parlamentaria del PP Maribel García Malo ha considerado que el Consejo de la Juventud "está en quiebra, es algo que no tiene fácil solución, hay que cambiar muchas cosas". Tras calificar de "oportunas" las recomendaciones establecidas por Comptos, ha apostado por "empezar de cero". Para ello, ha reivindicado que "es el Gobierno de Navarra el que tiene que regular esto". "Es tal la situación, que si no hay un compromiso e implicación del Gobierno, es igual que lo demos por perdido", ha subrayado.

En nombre del PSN, Kevin Lucero ha rechazado la recomendación de asemejar el modelo del consejo navarro al del Consejo de España "porque es una de las cuestiones a trabajar en profundidad en la ley foral de Juventud que próximamente nos traerá el Gobierno". A su juicio, "hay muchas posibles formas de organizar el Consejo y tenemos muchos ejemplos en otras CCAA". "Es un debate que requiere de poder comparar modelos y nos surge la duda de si la Cámara de Comptos ha podido hacer esa comparación de modelos", ha dicho, si bien ha apostado por "trabajar para resolver" las "deficiencias" existentes.

Irati Jiménez, de EH Bildu, ha afirmado que desde su formación estarán "atentas a que en la ley foral de Juventud se tenga en cuenta esta situación y seamos conscientes de dónde venimos para que no suceda lo mismo". Tras destacar que "este informe nos ha dejado ojipláticas, estupefactas", ha planteado si "es habitual tener estas situaciones cuando hablamos de cuentas públicas".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Por parte de Geroa Bai, María Solana ha criticado que el Consejo era "un 'sindios' financiado con dinero público, que tiene una relación -que ya veremos cuál ha de ser- con el Gobierno de Navarra". "Entiendo que tenemos que intervenir como Parlamento apelando al Gobierno -y es lo que volveremos a hacer- a que tome cartas en este asunto", ha subrayado. Tras criticar que en el Consejo se ha producido "una guerra de siglas de juventudes de distintos partidos", ha añadido que "se ha convertido en una pelea, en ciertos momentos y hasta cierto punto, absurda, de querer hacer ver que era aquello una réplica de un pequeño Parlamento o Gobierno, y se ha jugado con algo muy serio". "Nos da mucha pena porque se ha desvirtuado, se ha malversado, se ha vapuleado, se ha abusado y se ha gestionado fatal", ha dicho.

El parlamentario de Contigo-Zurekin y expresidente del Consejo de la Juventud de Navarra, Miguel Garrido, ha apuntado que "no todo ha sido un 'sindios' aunque ha habido muchas irregularidades". "Que nadie se lleve la sensación de que hay un pufo, porque no lo hay. Hay fallos de gestión claros y de contabilidad, particularmente, lo asumo. Asumo la no constancia de que, como otras muchas asociaciones que reciben subvenciones, no es obligatorio llevar una contabilidad a partir de una cantidad", ha defendido, si bien ha asegurado que sí se ha producido un control financiero. Garrido ha instado "al conjunto de fuerzas que no deleguen simplemente la responsabilidad al Gobierno, sino que tomen parte" en el proceso de decisión del "modelo de canalización y participación que quieren".

Por parte de Vox, el parlamentario Emilio Jiménez ha criticado que "no ha habido control" por parte del Gobierno de Navarra. "No se puede tener tanta desidia por parte de la Administración, seguimos viendo continuamente dejadez y despilfarro", ha subrayado. A su juicio, "tenemos que estar todos mucho más encima para evitar que pase esto", y ha defendido que el Consejo se integre en el Instituto Navarro de la Juventud.