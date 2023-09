UPN celebrará un congreso este curso político y Esparza pide "unidad" para una transición "eficaz"

Esparza apuesta por "abrir espacios de encuentro con otras formaciones" con la intención de "buscar acuerdos"

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha anunciado este viernes que en este curso político va a tener lugar un congreso de la formación regionalista "para definir el modelo de partido en este momento de cambio y de cambios en el tablero político", y ha pedido "unidad", algo "imprescindible para que hagamos una transición eficaz".

Así lo ha señalado este viernes en Cadreita, durante el acto de apertura del curso político, donde también ha apostado por "abrir espacios de encuentro con otras formaciones, con todos los partidos políticos, a excepción de EH Bildu", con la intención de "buscar acuerdos".

En su intervención, Esparza ha remarcado que "somos el partido más votado, pero también debemos ser conscientes de que hay un número importante de navarros y navarras que piensan de manera diferente", y ha apostado por mantener "espacios de debate con diferentes, desde el respeto a nuestros principios, pero con la intención de buscar acuerdos". "De hecho, la pasada legislatura ya alcanzamos acuerdos con el PSN y con Geroa Bai, además de con el PP y Ciudadanos. Y hay que seguir trabajando en ese camino", ha remarcado.

En este sentido, el regionalista ha asegurado que "para UPN solo hay una línea roja" y que su partido "no se sentará con EH Bildu porque, además de que defendemos modelos de sociedad antagónicos, no han renunciado a lo que han sido".

Por otro lado, ha afirmado que "ha sido un honor enorme" encabezar la lista de la formación regionalista a la presidencia del Gobierno en las tres últimas citas electorales, y respecto a su decisión de no volver a encabezar la lista de UPN al Parlamento en los próximos comicios, ha apuntado que "la vida son ciclos y, en mi caso, considero que tras las últimas elecciones se ha cerrado uno y hay que dejar paso a otras personas".

"Me he dejado el alma, nos hemos dejado el alma, para conseguir que UPN alcanzara la presidencia del Gobierno de Navarra. Lo hemos intentado todo, con diferentes fórmulas, pero siempre nos hemos topado con el 'no' del Partido Socialista, que en estas dos últimas legislaturas ha decidido no pactar más con UPN y echarse en los brazos de EH Bildu. Algo que, hasta ahora, no había sucedido y que nos había permitido acordar con ellos y, por tanto, gobernar Navarra", ha apuntado.

Ha añadido Esparza que "han sido ocho años intensos, duros en lo externo y en lo interno" y que "hemos ganado 3 elecciones forales y 4 elecciones generales". De la pasada legislatura ha destacado, entre otros aspectos, "la traición de la reforma laboral, que tensionó gravemente a nuestro partido".

En lo referente a estas últimas elecciones, y "para intentar tener nuevas posibilidades de alcanzar acuerdos con otros partidos", Esparza ha explicado que "cambiamos la estrategia y nos presentamos en solitario con la marca UPN". "Volvimos a ganar las elecciones frente a todos, en esta ocasión también frente a excompañeros que se pasaron al PP en una mini escisión. El hecho de que nuestros propios excompañeros intentaran dañar a UPN generó la sensación de que íbamos a hacer un pésimo resultado y no íbamos a ser primera fuerza ni en el Parlamento ni en los ayuntamientos. Se equivocaron", ha subrayado.

Así, ha apuntado que "seguimos siendo el partido líder en Navarra" y que "mantuvimos el poder municipal, ya con nuestra marca UPN y no como NA+". A nivel de Navarra, ha criticado que el PSN "esperó a que pasaran las elecciones generales y conformó Gobierno de nuevo gracias a EH Bildu y despreciando la oferta generosa de UPN para dar estabilidad al Gobierno y a los ayuntamientos".

"Es verdad que no hemos conseguido el objetivo de gobernar Navarra, pero no menos cierto es que hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano para alcanzarlo. Y, obviamente, hay circunstancias y decisiones ajenas a nosotros que no podemos controlar", ha afirmado, para a continuación destacar que "tenemos ahora por delante 4 años de más trabajo en el Parlamento de Navarra, con la responsabilidad de ser la primera fuerza".

En este sentido, ha remarcado que en el Parlamento "no lo vamos a tener fácil", pues "salvo que las cosas cambien mucho por su parte, las palabras de María Chivite hablando de la legislatura del diálogo suenan a cantos de sirena". "Están empeñados en trasladar el falso mantra de que sólo ellos son progresistas y que nosotros recortamos derechos a los ciudadanos", ha manifestado, tras asegurar que "somos la alternativa a este Gobierno".

Por otro lado, ha remarcado que "no estamos en el Gobierno de Navarra, pero nuestra fuerza municipal para sí la quisiera el resto de los partidos de esta tierra". "De hecho, el PSN, si quiere gobernar Navarra, va a tener que contar con UPN, porque muchas de las políticas que se aprueben en el Parlamento o en el Gobierno, después van a tener que ser desarrolladas también en nuestros ayuntamientos", ha subrayado Esparza, tras añadir que "UPN va a ser determinante y necesario esta legislatura".

A nivel nacional, Esparza ha indicado que en las últimas elecciones generales "nos hubiera gustado obtener mayor número de votos, pero aun así podemos decir que UPN es el segundo partido con mayor representación en las Cortes Generales". Según ha añadido, UPN "va a tener voz propia" en Madrid y "va a defender, mejor que cualquier otro partido, la identidad de Navarra y los intereses de los navarros y las navarras".

CONGRESO DE UPN

En lo referente al congreso, Esparza ha pedido abordarlo "con la madurez, el respeto, el sosiego y la responsabilidad que caracterizan a nuestro partido y que tiene un horizonte claro: contribuir a mejorar Navarra y, de ese modo, España".

"No es momento de hablar de nombres, es momento de hablar de partido, con mayúsculas. Es momento de hablar de proyecto, de estrategia, de implantación, de crecimiento, analizando con todos vosotros el escenario que tenemos por delante y esa es mi responsabilidad. Solo pido unidad, imprescindible para que hagamos una transición eficaz", ha reivindicado.

Tras pedir a los afiliados "un esfuerzo especial para pensar en lo que es mejor para UPN y para Navarra", Esparza ha subrayado que "el debate siempre será bienvenido". "Espero que, cuando toque, sea un debate constructivo y que haya muchas aportaciones para definir entre todos el rumbo que debe adoptar UPN en los próximos 4 años", ha dicho. Así, ha considerado que este no será "un Congreso cualquiera" sino un Congreso "fundamental", y ha pedido "un debate interno que sea valiente, constructivo, sosegado y sincero".

Esparza, que ha considerado que "hay que abrir el partido a las demandas sociales del siglo XXI", ha apostado por "ser un partido mucho más transversal, con presencia en toda la sociedad navarra, en todos los ámbitos". "Un partido que demuestra con hechos el respeto a otras visiones políticas y sociales", ha dicho.

Entre otros aspectos, el presidente de UPN ha remarcado que "el reto que tenemos por delante" es "crecer". "En este tsunami de nuevos partidos, nuevas alianzas -y en mi opinión, indignas en el caso del PSN con Bildu-, UPN ha conseguido mantenerse en el Parlamento de Navarra como primera fuerza política y crecer en los Ayuntamientos. Pero no nos conformamos con ello. Queremos más. Queremos volver a gobernar Navarra. Y, si hacemos bien las cosas, más pronto que tarde lo vamos a conseguir", ha manifestado.