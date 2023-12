UPN abandona el pleno del Parlamento de Navarra con duros reproches a Chivite por la moción de censura

Javier Esparza carga contra los dirigentes del Partido Socialista, a los que califica de "escoria"

Los parlamentarios de UPN han abandonado este jueves el pleno del Parlamento de Navarra en protesta por la moción de censura que PSN y EH Bildu han acordado para desbancar a la formación regionalista de la Alcaldía de Pamplona.

El presidente y portavoz parlamentario de UPN, Javier Esparza, ha cargado con dureza contra los dirigentes del Partido Socialista, a los que ha calificado de "escoria". "Escoria es alguien o algo que no merece ninguna valoración positiva ya que resulta dañino o maléfico. Esto no es ningún insulto. Es evidente que Chivite y Sánchez son dañinos para Navarra. Es evidente que es vil lo que están haciendo. El PSN tiene 11 parlamentarios de los 30 que conforman este Gobierno y pasa a estar en minoría. Geroa Bai y EH Bildu suman 16, a nosotros nos insultan, con nosotros no cuente, aquí se queda", ha dicho Esparza.

El presidente de UPN se ha pronunciado en estos términos durante una pregunta sobre autogobierno que había formulado a Chivite en el pleno del Parlamento y tras concluir su intervención, el propio Esparza y el resto de parlamentarios de UPN han abandonado el salón de plenos.

(Habrá ampliación)