La UPCT consigue una de las becas Torres Quevedo para atraer y captar talento en la Industria

La spin-off de la UPCT 'E-Lighthouse Network Solutions' destinará la ayuda euros a investigar un proyecto de gestión de redes adecuado al 6G

La spin-off de la UPCT 'E-Lighthouse Network Solutions' ha conseguido captar una de las becas Torres Quevedo que convoca el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), para la contratación de personal investigador doctor en la Industria.

La empresa está impulsada por Pablo Pavón y Victoria Bueno, investigadores de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación de la UPCT, y ha logrado hacerse con una ayuda de 115.742 euros que se destinará a desarrollar un proyecto altamente innovador a lo largo de los próximos tres años.

La convocatoria que promueve la empleabilidad del talento investigador en el tejido productivo, ha valorado tanto la innovación tecnológica del proyecto que se va a desarrollar, como el curriculum del investigador.

Se trata de fomentar la incorporación laboral de doctores que desarrollan proyectos de investigación industrial, de desarrollo experimental o estudios de viabilidad técnica previos en centros de apoyo a la innovación tecnológica.

El proyecto 'Together', que se va a impulsar a través de la beca, está destinado a la gestión por parte de las empresas y desde un punto de vista automatizado de redes y recursos IT con capacidades de multi-banda óptica. El valor innovador y competitivo del nuevo sistema es que actualmente ya hay varios softwares que desarrollan esta función, pero lo hacen de manera manual y no conjunta.

Javier Moreno Muro, doctor egresado de la UPCT, director de I+D y Proyectos de E-Lighthouse declaró que "vamos a trabajar en el desarrollo del software empleando técnicas de Inteligencia Artificial. Se trata de una aplicación que será capaz de predecir el comportamiento del tráfico en las redes de telecomunicaciones y planificar sus reconfiguraciones de manera automática, con el fin de mantener sus prestaciones en casos de aumento de tráfico y latencia optimizadas. Es una herramienta orientada a cumplir con los exigentes requisitos que se esperan para el 6G".

En la actualidad, E-Lighthouse, forma parte de la plataforma Innovation Radar como empresa innovadora en siete proyectos de investigación, incluyendo dos proyectos europeos: B5G-OPEN y ALLEGRO, junto con socios tecnológicos como Telefónica, Telecom Italia, British Telecom, Ericsson, Nokia, Infinera, o el Fraunhofer Institute. También trabaja en otros cinco proyectos nacionales.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes la convocatoria 2023 de las ayudas Torres Quevedo, dotada con un presupuesto de 20,1 millones de euros, lo que supone un aumento del 34 por ciento con respecto a la dotación de 2022.

Las ayudas servirán para favorecer la carrera profesional de investigadores e investigadoras, así como estimular la demanda en el sector privado de personal suficientemente preparado para acometer planes y proyectos de I+D y ayudar a la consolidación de empresas tecnológicas de reciente creación.