UPA-UCE pide a la Junta concreción sobre las ayudas a la EHE ante sus "estragos" en explotaciones de vacuno

El secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas, ha advertido este viernes de los "los estragos" económicos que la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE) está generando en las explotaciones de vacuno, que "ya estaban atravesando una situación muy complicada por la sequía".

De esta forma se ha pronunciado Ignacio Huertas, en declaraciones a los medios en la Feria Internacional Ganadera de Zafra, donde ha valorado el anuncio de ayudas a los afectados por esta enfermedad realizado este pasado jueves por la presidenta de la Junta, María Guardiola, pero le ha instado a "concretar la letra pequeña" y a destinar un presupuesto definido "para que el anuncio no quede en un titular".

Asimismo, Huertas ha reclamado también al Ministerio de Agricultura que establezca una medida complementaria a la anunciada por la presidenta de la Junta de Extremadura, y que "abone cuanto antes las ayudas de la sequía" al sector ganadero, tal y como adelantó la directora general de Producciones y Mercados Agrarios, Esperanza Orellana.

También ha defendido que se descatalogue esta enfermedad a nivel europeo y una mayor flexibilidad normativa al respecto, según informa UPA-UCe en nota de prensa.

CRISIS DEL SECTOR GANADERO

En su intervención, Ignacio Huertas ha alertado de la "crisis" que está atravesando el sector ganadero español y extremeño por la sequía, que lleva "todo el año alimentando a los animales con piensos y forrajes", asumiendo unos "precios disparados", como la paja a 18 céntimos/kg-.

Esta situación se ve ahora agravada por la EHE, que se ha "convertido en un problema económico añadido para los ganaderos", que tienen que afrontar los costes de tratamientos, desinsectación o veterinarios, entre otros. Además, aunque ha aclarado que la EHE no tiene traslación en el ser humano, "a pesar de que las vacas no registran una mortalidad muy alta, sí que tiene un índice mayor de mortalidad de lo que se decía en principio (2%)".

En lo que respecta a la montanera, ha asegurado que las "perspectivas son buenas si el tiempo ayuda" y continúa lloviendo como lo ha hecho en septiembre, por lo que podría preverse una "otoñada normal".

Esta cuestión sería "muy beneficiosa", ha añadido, para sectores como el del porcino Ibérico, "cuyos ganaderos miran con expectativas esta campaña, a pesar de que el año pasado no dejaron muchos animales para cebar en esta campaña ante la incertidumbre por la sequía y los altos costes".

APLICACIÓN DE LOS ECORREGÍMENES

Así, y antes del encuentro del Consejo Asesor Agrario para abordar, entre otras cosas, la aplicación de la nueva PAC y los ecorregímenes, Huertas ha considerado "que aquellos que pronosticaban que no se acogería nadie porque no eran cumplibles está claro que se equivocaban, puesto que los agricultores y ganaderos se han acogido masivamente".

Como dato, el dirigente agrario ha expuesto que Extremadura es la segunda comunidad autónoma, solo por detrás de Castilla y León, en porcentaje entre la superficie declarada y la superficie acogida a los ecorregímenes. En concreto, Extremadura se ha acogido en un 91 por ciento cuando la media nacional ha sido del 86 por ciento.

Sobre la reducción de las ayudas por estas medidas, ha pedido que "las ayudas a las primeras hectáreas de las explotaciones no tengan penalización, es decir, que se aplique una regresividad más fuerte que la que inicialmente se está aplicando", ha dicho.

"Porque si no se estará beneficiando a las grandes extensiones de terreno, que no generan productividad apenas, frente a las explotaciones familiares y profesionales", ha señalado Huertas, quien ha considerado por otra parte que los ecorregímenes que "no han funcionado bien", como los dirigidos a cubiertas vegetales o cubiertas inertes en cultivos leñosos, a los que se han acogido en un 54 por ciento del total de la superficie declarada en Extremadura frente al 56 por ciento en España.

En este caso, el secretario general de la organización agraria ha solicitado al Ministerio que modifique algunos de los requisitos e incluso que "planteen un ecorregímen diferente para determinadas zonas, como las de montaña, por ejemplo en el norte de Cáceres y su olivar".