UPA-COAG critica que las ayudas de la Junta para la EHE no cubren "ni el 50%" de los daños y afea la falta de diálogo

Exigen una normativa regional que rechace la expropiación de terrenos agrarios

La alianza UPA-COAG ha criticado que las ayudas de la Junta de Castilla y León para los afectados por la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE) son "insuficientes" y no cubren "ni el 50 por ciento" de los daños que está provocando en la cabaña ganadera en la región y ha afeado al Ejecutivo la falta de diálogo.

El coordinador de COAG en Castilla y León, Lorenzo Rivera, ha detallado en rueda de prensa que estas ayudas no cubren "ni el lucro cesante, ni abortos, ni por supuesto todos los gastos clínicos, veterinarios, medicación, etcétera, porque se va a dar entre 500 y 1.000 euros por explotación, cuando hay explotaciones que se han gastado de 3.000 hasta 6.000 euros". "La mayoría de las vacas que mueren son vacas adultas, que tienen un valor en el mercado de aproximadamente 1.300, 1.500 euros, se va a dar por ellas 500 euros", ha añadido.

Ha hecho hincapié en que desde la Alianza plantean que se trasladen las indemnizaciones por los ataques del lobo a estos baremos "que se tenían que haber pagado por la enfermedad hemorrágica".

Además, Rivera ha señalado que van a seguir "presionando" para que el Ministerio "también aporte ayudas" para apoyar a los ganaderos que han sufrido esta enfermedad e "insistir en la Unión Europea también para que se trabaje en una vacuna". Y es que, tal y como ha insistido, una vez que lleguen los fríos, descenderá la incidencia de la enfermedad, pero el año que viene, en primavera, la situación volverá a ser la misma.

Sobre la falta de interlocución con la Administración regional, Rivera ha señalado que las OPAs son las que están legítimamente autorizadas para tener ese diálogo con la Junta y que hace casi dos años que no mantienen una reunión con el presidente, Alfonso Fernández Mañueco.

El pasado 17 de octubre le remitieron una carta las tres organizaciones agrarias para pedirle una reunión al más alto nivel que no se ha producido "por motivos de agenda", si bien el pasado lunes se reunió con "unos cuantos ganaderos para decidir sobre las ayudas de la EHE".

"Nos enteramos las organizaciones agrarias por los medios de comunicación de cuánto iban a ser estas ayudas, de qué manera se iban a repartir esas ayudas y eso es impresentable, eso es intolerable y de luego se ha saltado todo el respeto a las organizaciones agrarias, se ha saltado todo el precepto de la ley y ha roto todos los cauces legítimos que hay entre la administración y el sector agrario para tomar esas decisiones", ha recalcado.

Además, ha recalcado que la EHE es un problema de todas las provincias y se tiene que consensuar con las OPAs como representantes legítimos de toda la Comunidad. "¿Con qué provincia se reunirá el presidente Fernández Mañueco? Desde luego, creo que aquí ha hecho un flaco favor a los agricultores y a los ganaderos en general de toda Castilla y León", se ha preguntado.

EXPROPIACIÓN DE TERRENOS

En otra clave, el secretario general de UPA Castilla y León, Aurelio González, ha trasladado la "inquietud" ante la instalación de plantas de energías renovables que está provocando "expropiaciones de terrenos a los agricultores".

Desde la Alianza han exigido una normativa regional que rechace esta práctica de expropiar terrenos agrarios a los agricultores para "fines empresariales distintos, para que ganen dinero unas empresas que muchas veces además vienen con capital extranjero y con fondos de inversión".

Si bien ha afirmado su postura a favor de las energías renovables, "no puede ser que para que un señor ponga placas, se le quite la tierra a otro que está al lado que quiere seguir siendo agricultor". "Eso no lo podemos consentir", ha añadido.

"Esas expropiaciones siguen incumpliendo también la Ley Agraria en el artículo 22 y el 24, sobre todo, cuando dice que a las explotaciones agrarias no se le puede mermar la explotación para otros fines empresariales", ha señalado.

En este sentido, también ha manifestado su preocupación por las instalaciones de hidrógeno verde y ha señalado que para conseguir un litro de este combustible "necesitas consumir 20 litros de agua". "En un país donde tenemos ya escasez de agua, en una región donde vemos como cada vez tenemos más problemas para el abastecimiento de los regadíos, para el abastecimiento de la población, con restricciones, nos parece una auténtica barbaridad", ha añadido.

En Castilla y León "hay terreno para todos", ha aseverado González, que ha apuntado que esto puede llevarse a cabo "sin tener que perjudicar la producción de alimentos, que a fin de cuentas es el principal objetivo que tiene que tener cualquier región y cualquier país, producir alimentos para alimentar a la población".