UPA-A señala la "buena salud" de la comercialización del aceite de oliva "al venderse todo lo producido en la campaña"

El responsable de la Sectorial de Olivar y Aceite de UPA y secretario general de UPA Andalucía, Cristóbal Cano, ha señalado la "buena salud" de la que sigue gozando la comercialización del aceite de oliva al venderse, en el mes de abril, otras 79.000 toneladas --incluyendo las importaciones--, además, en los siete meses de comercialización se han vendido 657.000 toneladas, lo que supone "prácticamente" todo el aceite de oliva producido en la campaña, un total de 661.000 toneladas.

"Los mejores datos de venta de aceite de oliva que podíamos esperar", ha subrayado Cano en una nota de prensa enviada a los medios, quien a su vez ha asegurado que el mes de abril de 2023 "ha continuado con la tónica iniciada en la campaña de comercialización, en octubre pasado".

Asimismo, el responsable de la Sectorial de Olivar y Aceite de Oliva de UPA y secretario general de UPA Andalucía ha confirmado que los datos hechos públicos por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) demuestran que la comercialización se estabiliza pese a "aquellos que, intencionadamente, insisten en afirmar que no se vende aceite de oliva porque los precios para el consumidor están muy altos", ha añadido.

"Son buenos datos a pesar del momento de incertidumbre que vive el sector. Y demuestran que no hay ni habrá problemas de desabastecimiento, que las ventas de aceite de oliva viven un buen momento y que no se vende más porque no hay más volumen disponible. Por eso hacemos un llamamiento a la tranquilidad de los consumidores", ha continuado Cano.

Por último, el representante de UPA ha manifestado que mayo "llega con unas existencias totales que se reparten en 341.685 toneladas en poder de las cooperativas y almazaras; 256.000 toneladas en manos de los envasadores y 8.668 toneladas en el Patrimonio Comunal Olivarero".