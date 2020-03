Unos 300 españoles atrapados en Perú por COVID-19 piden ayuda para regresar

Unos trescientos españoles que se encuentran confinados para evitar contagios de coronavirus en varias ciudades de Perú se han unido en un grupo de wasap para buscar la manera de regresar a España, dadas las dificultades que están encontrando para moverse y para realizar trámites con la Embajada.

Uno de estos ciudadanos, el vallisoletano Marcos Esteban ha explicado a la Agencia EFE este jueves que en su caso se encuentra con dos amigos en un pequeño hostal de la ciudad de Cuzco, desde donde les ha sido imposible trasladarse a Lima para intentar volar hacia España, por las restricciones impuestas por la Policía peruana.

"Nos pasamos el día en nuestra pequeña habitación (unos seis metros cuadrados), porque incluso ayer la Policía nos ha prohibido salir al supermercado. La situación es extremadamente delicada, pues la embajada de Lima no tiene ningún contacto con nosotros, y el consulado de Cuzco está cerrado desde el principio de la crisis", ha resumido Esteban.

Junto a sus amigos, Raúl Domínguez y Rubén Villanueva, Esteban llegó a Perú el pasado 8 de marzo, la situación en España no estaba aún en situación grave, y no había restricciones para realizar viajes: "Evidentemente, si hubiera habido una mínima señal de que esto se hubiera complicado así, no hubiéramos venido", ha remarcado.

Les preocupa que la situación de aislamiento se prolongue, ya que la Embajada les ha trasladado que la repatriación se producirá "cuando termine la cuarentena": "Nos parece horrible porque la cuarentena puede durar 15 días o 15 meses, eso nadie lo sabe".

Tienen alimentos para un par de días y un supermercado cerca de su hostal, pero para llegar a este establecimiento tendrían que "desobedecer la orden de la Policía", que les ha pedido que no abandonen su habitación.

Otro de los riesgos que les ronda la cabeza es la posibilidad de enfermar, más aún cuando Esteban es asmático -tiene inhaladores para dos meses como máximo- y otro tiene diagnosticada una neumonía crónica, lo que representa un factor de riesgo ante el coronavirus.

En Cuzco está acordado el confinamiento para toda la población y no tienen queja de los dueños del hostal en el que se encuentran, pero les inquieta la percepción que los ciudadanos locales tienen acerca de los problemas que surgirán si se elevan los contagios, por si su sistema sanitario no está preparado para asumir esta crisis.

"Afortunadamente, no he tenido que visitar ningún hospital, pero todo el mundo aquí tiene miedo a lo que pueda pasar, lo mismo que en Europa, y no estén preparados para afrontarlo médicamente", ha resumido Esteban, quien también piensa en su pequeño negocio, pendiente de tramitar el papeleo asociado al cierre por el coronavirus. "Va a ser la ruina absoluta", ha augurado.

Sobre los contactos con la Embajada, lamentan la incomunicación con la Embajada después de que el Consulado en Cuzco cerrara el domingo, ya que se ha limitado a pedir que rellenen un formulario para contabilizar los españoles que están en Perú, pero no ha habido más mensajes que el que les traslada una funcionaria para indicarles que el viaje se producirá cuando acabe la cuarentena.

"Lo que más deseamos es estar con nuestras familias y pasar este mal rato juntos con ellas", ha concluido Esteban, que ha hecho un llamamiento "desesperado" al Ministerio de Exteriores para gestionar un vuelo que les devuelva a España.