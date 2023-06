Unos 100 agentes de la Guardia Urbana patrullarán las playas de Barcelona este verano

Unos 100 agentes de la Guardia Urbana patrullarán en las diez playas de Barcelona este verano, en el marco del dispositivo de la Unitat de Platges que activan cada año y que ha entrado en funcionamiento esta semana hasta finales de septiembre.

El teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, y el jefe de la Guardia Urbana, Pedro Velázquez, han concretado este miércoles en rueda de prensa que el dispositivo estará formado por 11 mandos y 80 agentes.

Esta unidad tiene el objetivo de prevenir y actuar sobre "todos los fenómenos" que se detecten en la zona de las playas, y elaborar estrategias correspondientes para hacer frente, ante un verano que prevén con una muy alta ocupación.

Los policías patrullarán a pie, en scooters, vehículos de cuatro ruedas, bicicletas, quads adaptados para circular por la arena y dos embarcaciones semirígidas que "permitirán mejorar las tareas de vigilancia y control tanto de la playa como de los espigones".

Este año también intensificarán los mensajes de prevención de seguridad dirigidos a los usuarios de la playa en diferentes idiomas para recordar la peligrosidad de algunas conductas, entre ellas bañarse en los espigones.

INTERVENCIONES EN 2022

El pasado verano esta unidad intervino 116.018 bebidas procedentes de la venta ambulante no autorizada e interpuso 20.037 denuncias por venta ambulante, de bebidas y alimentos, y realizaron 272 detenciones y 425 denuncias, la mayoría de ellas por hurtos y apropiaciones indebidas.

También interpuso 843 denuncias por otras actividades no autorizadas y 37 por no respetar las indicaciones del baño, la mayoría de ellas por bañarse en los espigones y en otras zonas señalizadas en las que no está permitido el baño, o el paso está restringido.