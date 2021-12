Uno de los acusados de esperar la droga del narcosubmarino sobre otro: "Me ofreció participar en una descarga y dije no"

El procesado considerado líder del operativo en tierra asegura que se sorprendió al conocer la operación policial: "Nunca me imaginé que mi amigo estuviese en el submarino"

Uno de los acusados de esperar la droga del 'narcosubmarino' en tierra, Rodrigo H., ha negado su vinculación con los hechos juzgados. "Me ofreció participar en una descarga y dije no", ha asegurado en alusión a otro de los procesados, Iago S.P., al que la Fiscalía considera el líder del operativo en tierra.

Durante la cuarta jornada del juicio por 'narcosubmarino' interceptado en la ría de Aldán en 2019 con tres toneladas de cocaína, Rodrigo H. ha reconocido que en la noche del 21 de noviembre de 2019 --tres días antes del operativo de la Agencia Tributaria, la Guardia Civil y la Policía-- se reunió con Iago S.P. en Vigo.

Así, ha afirmado que este "le ofreció participar en una descarga de droga" en la que se podría obtener "unos 15.000 o 20.000 euros que se repartirían entre los participantes". No obstante, ha asegurado que él se negó.

Asimismo, ha relatado que, dos días después, Iago S.P. le llamó y le dijo que Agustín A.M. --amigo de ambos y acusado de ejercer como patrón del batisfaco --- "necesitaba ayuda" y "estaba en peligro", así como que estaba relacionado con la descarga sobre la que le había hablado, aunque esta "se había anulado" y "el barco se había hundido".

Además, ha asegurado que Iago S.P. "le envió la ubicación" de la playa a la que debía acudir --la canguesa de O Foxo, donde se encontró al primer detenido-- y le dijo que su padre le entregaría "las cosas" que debía llevar a Agustín a ese punto, que eran "tres bolsas con ropa".

"Me dijo que cuando yo llegase Agustín estaría allí", ha afirmado Rodrigo H., quien ha indicado que esperó durante más de una hora en la que ha negado que percibiese la presencia del narcosubmarino y durante un tiempo en el que "emitió ráfagas de luz" con las luces de su vehículo, supuestamente a instancia de Iago S.P., que "se mantenía en contacto con Agustín". Después, al ser encontrado por dos guardias civiles que lo identificaron, decidió abandonar el lugar.

"SORPRENDIDO" AL TENER CONOCIMIENTO DE LA OPERACIÓN

Al tener conocimiento del operativo al día siguiente, ha reconocido que contactó con Iago S.P. y se mostró "sorprendido", ya que este le había dicho que "la descarga (de droga) se había cancelado".

Por su parte, Iago S.P. ha continuado este jueves su declaración, en la que ha insistido en que tras desplazarse el día 21 de noviembre a Vigo desde su lugar de residencia, Mallorca, se reunió con Rodrigo H. En todo caso, ha negado que le plantease participar en una descarga de droga y ha reiterado que esa noche durmió en casa de su abuela con Yago R.R., otro de los procesados, que había viajado desde Lleida.

Al día siguiente, ha explicado que Yago R.R. y él comenzaron a sospechar que los mensajes en los que Agustín le pedía ayuda se debía a que estaba involucrado en "algo turbio" y relacionado con "drogas", por lo que ambos abandonaron Galicia el día 23. Además, ha afirmado que se sorprendió cuando conoció lo ocurrido a través de los medios ese mismo fin de semana. "Nunca me imaginé que mi amigo (Agustín) estuviese en el submarino", ha subrayado.

Mientras, Yago R.R. ha explicado que decidió desplazarse a Galicia cuando Iago S.P. le comunicó que Agustín, amigo de ambos, "necesitaba ayuda en Vigo", aunque "no sabía qué tipo de ayuda necesitaba", además de por motivos familiares. También ha sostenido que contactó con otro amigo de Vigo para pedirle "un camión o una furgoneta" para Agustín.

Una vez en Galicia y acompañado de Iago S.P., ha relatado que fue a ver a otro conocido para pedirle un barco, pero "en ningún momento" le ofreció manejarlo pese a que él carecía del permiso preciso. Tampoco ha aclarado por qué le indicó que precisaba el buque para ir "más allá de Cíes" si desconocía, según ha asegurado, el lugar en el que se encontraba Agustín y al que debían llevarle comida y ropa.

Preguntado por el fiscal por qué no contactó con las fuerzas de seguridad del Estado si creía que su amigo precisaba ayuda, ha explicado que "intuía que estaba en un lío" y "no llamó a la Policía por no perjudicarle", si bien "no imaginaba que era algo de ese nivel". También ha subrayado que al advertir que Agustín "estaba en un lío" decidió comunicar a Iago S.P. que "no pasaría ni un minuto más" en Galicia, por lo que adquirió un billete de avión para regresar a Cataluña al día siguiente.

"ME ASUSTÉ PORQUE ACUSABAN A MI AMIGO DE NARCOTRAFICANTE"

El fiscal también le ha preguntado el motivo que lo llevó a borrar los mensajes de su telefóno móvil, ya que él ha defendido que no eran comprometedores. "Me asusté porque estaban acusando a mi amigo (Iago S.P.) de narcotraficante máximo", ha defendido.

El padre de Iago S.P., Carlos Enrique, ha reconocido que viajó junto a su hijo y Yago R.R. a las afueras de Vigo cuando estos se reunieron con un amigo al que pidieron un barco y que no les cedió dado que lo había vendido con anterioridad. No obstante, ha afirmado que no bajó del vehículo y no conoció los detalles de la reunión.

Adicionalmente, ha insistido en que su participación en los hechos juzgados se limitó a entregar a Rodrigo H. la ropa que Yago R.R. y su hijo habían comprado para Agustín antes de que fuese a la playa de O Foxo. Del mismo modo, ha apuntado que el cannabis encontrado en un registro en su vivienda era para consumo propio "en infusiones" y que los casi 4.000 euros en efectivo que guardaba procedían de dinero que su otro hijo le había devuelto después de que él se lo hubiese prestado.

A preguntas de su abogado, Enrique Carlos ha asegurado que las alusiones a "una descarga", la recogida de "cinco paquetes" y "un robo a un ladrón" en mensajes con su hijo se debían a que ambos sospechaban que Agustín podía estar involucrado en tráfico de drogas y bromeaban al respecto. También ha detallado que esas sospechas fueron las que le llevaron a enviar otro mensaje a Iago S.P. indicándole que "no se metiese en nada".

El juicio concluirá este viernes, cuando las partes elevarán sus conclusiones y se realizará la presentación de informes.