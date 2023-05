La Universidad de Sevilla, tercera de España en conseguir financiación para jóvenes investigadores

La Universidad de Sevilla (US) ha sido la tercera universidad de España en conseguir financiación para jóvenes investigadores dentro de la convocatoria de la Agencia Estatal de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación para consolidar la carrera profesional de investigadores.

La US ha logrado la concesión de 22 proyectos dotados con más de cuatro millones de euros, lo que la coloca en tercera posición tras la Universidad de Barcelona y la Complutense de Madrid. En cuarta posición, se sitúa la Universidad Autónoma de Madrid y, "tras ella y a mucha distancia", el resto de universidades españolas, ha subrayado la US en una nota de prensa.

Estos proyectos van a "impulsar" la carrera científica de "jóvenes promesas" y han servido para "seleccionar los mejores perfiles" para entrar en el programa estatal para desarrollar, atraer y retener talento, del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación.

Las ayudas financian, con hasta 200.000 euros, tres tipos de acciones: la creación de una plaza permanente para una persona investigadora, la ejecución de un proyecto de I+D+i o la mejora de instalaciones y equipos para el desarrollo de la actividad de investigación.

Además, la Universidad de Sevilla ha logrado una financiación estrella de Axa Research Fund, la acción más importante de la Fundación AXA, que consiste en un proyecto de un millón de euros y cinco años de duración, orientado a la creación de una posición académica para investigadores líderes.

Esta convocatoria, que es "extremadamente competitiva", ha recaído en la investigadora de la US Inés Pineda Torra por su trabajo sobre 'Mujeres y menopausia: entendiendo cómo los lípidos y las hormonas alteran su riesgo cardiovascular', en el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (Cabimer), del que la US forma parte.

La investigadora cuenta con una "amplísima experiencia" en el extranjero, con más de quince años en el University College London, como investigadora posdoctoral en el New York University School of Medicine y en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center (New York). "Es un privilegio para la Universidad de Sevilla que haya obtenido esta financiación y que se vaya a incorporar al final de este proceso como profesora de esta universidad", ha afirmado el vicerrector de Investigación, Julián Martínez.

Este "éxito" en captación de talentos de la US es una "continuación a los éxitos anteriores", ha proseguido Martínez. "Éxitos" como el de las Ayudas para contratos Ramón y Cajal, en las que este año se han conseguido 28 contratos para la incorporación de personal investigador de manera estable al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, o en las Ayudas Beatriz Galindo para atracción del talento investigador, en las que se han logrado cinco, el máximo a nivel nacional, lo que sitúa a la US a la cabeza de España.

Las áreas impulsadas con estos proyectos han sido Filosofía y Lógica, Ingeniería y Ciencia de Materiales, Física, Fisiología médica, Genética, Biología vegetal y Ecología, Biología celular, Microbiología, Literatura española y Derecho penal.

Todo ello se engloba en uno de los más potentes planes de captación de talento a nivel español, captación basada en los programas posdoctorales más exigentes y en el Plan Propio de Investigación y Transferencia de la US, sostenido con fondos propios, que cada año convoca 30 contratos predoctorales y 20 contratos posdoctorales, incluidos en el Plan de Captación de Talento de la US, que toma su referencia para la adjudicación de la calificación obtenida en el programa Ramón y Cajal.