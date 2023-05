La Universidad de Sevilla concede a la empresaria Concha Yoldi el III Premio Alumni Honorífico

La Universidad de Sevilla (US) ha concedido a la empresaria Concha Yoldi, presidenta del Consejo Social de la US, el III Premio Alumni US Honorífico en agradecimiento "a su enorme entrega y compromiso" con la institución, galardón que recogerá el próximo 15 de junio en un acto durante el que se desvelarán los premiados que concurren a través de convocatoria a distintas categorías de los Premios Alumni.

Concha Yoldi es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla y cuenta con una larga y exitosa trayectoria empresarial acumulando grandes logros reconocimientos. Preside la Fundación Persán, desde sus inicios en 2006, y además preside la empresa desde 2021. Asimismo, es vicepresidenta de la Fundación Gota de Leche y patrona de la Fundación Princesa de Girona.

Entre los reconocimientos por su actividad emprendedora e innovadora, al que se le suma el de Alumni Honorífico de la Universidad de Sevilla, destacan el Premio a la Trayectoria Empresarial, la Medalla de la Ciudad del Ayuntamiento de Sevilla, la del Mérito Laboral de Andalucía y la Medalla de Andalucía. Pilar Manchón y Salvador Morales han sido las personalidades galardonadas con las dos ediciones anteriores del Premio Alumni US Honorífico.