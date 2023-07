La Universidad de La Rioja supera las 4.100 solicitudes en el período ordinario de Admisión

La Universidad de La Rioja, que ha recibido un total de 4.118 solicitudes en el período ordinario de admisión, ha publicado este viernes 14 de julio las listas de admitidos para el curso académico 2023-2024. De manera paralela, se ha abierto el plazo de matrícula y un nuevo período extraordinario de admisión.

Las listas de admitidos pueden consultarse a través de https://www.unirioja.es y, en el caso de las personas admitidas, podrán completar su matrícula hasta el 20 de julio. El plazo extraordinario de admisión, por su parte, se extenderá hasta el 26 de julio.

La Universidad de La Rioja ha registrado 4.118 solicitudes de admisión para las 1.015 plazas de nuevo ingreso en estudios de Grado. Esta cifra es la más elevada de la serie histórica superando por primera vez la barrera de las 4.000 solicitudes y consolidando el incremento con respecto a cursos anteriores: 3.687 (2022-23), 3.719 (2021-22), 3.716 (2020-21), 2.504 (2019-20), 2.439 (2018-19) y 2.378 (2017-18).

Las enseñanzas de Grado más demandadas han sido las de Enfermería (1.823), Educación Primaria (410), Matemáticas (296), Administración y Dirección de Empresas (263), Educación Infantil (223) e Ingeniería Informática (193).

Las titulaciones con una mayor nota de corte han sido el Grado en Matemáticas (12,38), Enfermería (11,853), Ingeniería Informática (9,858), Química (9,034) y Derecho (9,004) e Ingeniería Electrónica Industrial y Automática (8,08).

Las notas de corte que se desprenden de esta primera fase del proceso de admisión no son, en todo caso, las definitivas de los grados de la UR, ya que el proceso de admisión y matrícula es dinámico. No todos los alumnos que han logrado plaza realizan su matrícula, por lo que se realizan diferentes bajadas de listas, que se extienden hasta el mes de septiembre, en las que son admitidos estudiantes que en primera instancia no lograron una plaza, de forma que la nota de corte se reduce.

En la siguiente tabla se recogen las notas de corte del anterior proceso de admisión (notas de corte iniciales en la convocatoria ordinaria de junio y notas de corte de la misma convocatoria ordinaria tras las bajadas de listas de agosto y septiembre) y las notas de corte de la convocatoria ordinaria de admisión del curso 2023-2024.

ADMISIÓN Y MATRÍCULA: UN PROCESO DINÁMICO

El proceso de matrícula que comienza hoy, viernes 14 de julio, es un proceso dinámico en el que los futuros universitarios pueden encontrar la oportunidad de matricularse en la carrera que desean.

Un primer periodo de matrícula se desarrollará entre el 14 al 20 de julio. Tras la primera bajada de listas se abrirá un nuevo proceso de matrícula entre el del 21 al 25 de julio. Idéntico proceso tendrá lugar en los siguientes periodos: 26 al 28 de julio (2ª bajada), 31 de julio al 3 de agosto (3ª bajada), 30 de agosto al 4 de septiembre (4ª bajada) y durante el mes de septiembre.

ADMISIÓN EXTRAORDINARIA: 14-26 DE JULIO

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Por otro lado, la Universidad de La Rioja abre un periodo de admisión extraordinaria que finalizará el 26 de julio, publicándose en este caso las listas de admitidos el 28 de julio y debiéndose realizar la matrícula entre el 28 de julio y el 3 de agosto. Se abrirá un nuevo período de matrícula extraordinario del 2 al 3 de agosto, tras publicarse las listas definitivas, y del 24 al 28 de agosto tras la primera bajada de lista de espera y durante el mes de septiembre.