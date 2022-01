La Universidad de Oviedo mejora posiciones en el ranking mundial de sostenibilidad 2021 (GreenMetric World University Ranking) que elabora cada año la Universitas Indonesia (UI). La institución académica asturiana figura en el puesto 136 entre las universidades más respetuosas con el medio ambiente y avanza nueve puestos con respecto a la clasificación de 2020.

El GreenMetric World University Ranking mide el compromiso de las instituciones participantes en el desarrollo de universidades respetuosas con el medio ambiente. Con este propósito, esta clasificación evalúa seis indicadores para cada organismo: entorno e infraestructura, energía y cambio climático, residuos, agua, transporte y educación.

En el ranking conocido ahora, correspondiente al ejercicio de 2021, se ha incrementado la presencia de universidades participantes. En concreto, han sido analizadas 956 universidades de 80 países, 44 más que el año anterior. Asimismo, se han sumado al ranking cinco nuevos países: Ghana, Honduras, Hong Kong, Turkmenistán y Nigeria.

La vicerrectora de Sostenibilidad, Movilidad y Medio Ambiente, Sandra Velarde, subraya que rankings como el GreenMetric World University ayudan a visibilizar los logros obtenidos y son además un aliciente añadido para seguir mejorando. La vicerrectora destaca que la Universidad de Oviedo aparece muy bien posicionada, más aún si se tiene en cuenta que en la última edición se ha incrementado el número de participantes y la universidad asturiana ha continuado escalando posiciones.

De hecho, la Universidad de Oviedo aparece muy bien situada entre las universidades españolas que participan en este ranking. En concreto, la institución académica asturiana figura en el puesto octavo entre las casi treinta universidades analizadas.

El top 10 de las universidades españolas más sostenibles está integrado por: Universidad Complutense de Madrid. Universitat Autónoma de Barcelona. Universidad de Alcalá. Universidad de A Coruña. Universidad Rey Juan Carlos I. Universitat de Girona. Universidad Miguel Hernández. Universidad de Oviedo. Universidad Autónoma de Madrid. Universitat Politécnica de Valencia.

Las universidades europeas aparecen mucho mejor posicionadas en esta clasificación que las de otros continentes. Las diez instituciones que la lideran son, por este orden, las siguientes: Wageningen University & Research (Países Bajos). Nottingham University (Reino Unido). University of Groningen (Países Bajos). Nottingham Ttrent University (Reino Unido). Uuniversity of California, Davis (EEUU). Umwelt-Campus Birkenfeld (Trier University of Applied Sciences) (Alemania). Lleiden University (Países Bajos).University College Cork (Irlanda). University of Connecticut (EEUU). Universidade de Sao Paulo (Brasil).