La Universidad ofrece 11 cursos para el verano sobre surf, energías renovables o cultura asturiana

La Universidad de Oviedo ha programado 11 cursos para el verano que abarcan áreas como el aprendizaje de la lengua y cultura asturianas, las energías renovables tanto terrestres como marinas, o la introducción a la cultura oceánica a través de una apuesta por el surf.

Estos cursos de verano, con los que la universidad apuesta por mantener abiertas sus puertas fuera de sus aulas y del periodo lectivo, se desarrollarán entre julio y septiembre en los concejos de Gijón, Avilés, Mieres, Grado y Caso, según ha informado la institución en nota de prensa.

La vicerrectora de Extensión Universitaria y Proyección Cultural, María Pilar García Cuetos, ha subrayado que los cursos de verano "forman parte del ADN de la Universidad de Oviedo" y se enmarcan "perfectamente" dentro de la estrategia 'UO Territorio', una "prioridad" de la institución académica que pretende afianzar la presencia de la Universidad de Oviedo en actividades, de todo tipo, también culturales, fuera de aquellas localidades en las que tiene más presencia.

El plazo de matrícula ya se ha abierto, y quienes deseen participar pueden apuntarse a través de internet o acudiendo a la Unidad de Información y Matrícula del Servicio de Extensión Universitaria.

Los cursos son 'Diseño de sistemas fotovoltaicos: de la teoría a la práctica' (Gijón); 'El alfoz y la villa de Grado en la Edad Media: una sociedad medieval en el Camino de Santiago' (Grado); 'Energía renovable geotérmica: de la teoría a la práctica' (Mieres); 'Energías Renovables Marinas' (Mieres); 'Surfing Tales: Introduction to the oceanic culture through surfing' (Avilés); 'UABRA: 50 años en movimientu: ámbitos y espacios de desendolcu, normalización y vindicación de la llingua asturiana na historia recién' (Casu); 'UABRA: Anovamientu curricular nel marco de la LOMLOE (Educación Primaria y Secundaria)' (Casu); 'UABRA: Capacitación pa la traducción al asturianu' (Casu); 'UABRA: Cursu avanzáu de llingua asturiana' (Casu); 'UABRA: Cursu elemental de llingua asturiana' (Casu); y 'UABRA: Recoyida y recuperación de la tradición oral y musical' (Casu).

La oferta estival se complementa con el ciclo de conciertos Tiempos Nuevos que acogerá el Edificio Histórico, en colaboración con el Ayuntamiento de Oviedo, y tres exposiciones, también en el Histórico: la de Juan Falcón, ya inaugurada, otra muestra más en homenaje a las mujeres afganas, en cooperación con Amnistía Internacional, y una exhibición de la artista Sara Canteli.