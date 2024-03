La Universidad de Málaga celebra el encuentro empresarial 'Global Talent Connect'

El espacio para la empleabilidad y el emprendimiento de la Universidad de Málaga, Link by UMA, ha acogido estse martes el encuentro empresarial 'Global Talent Connect', una iniciativa que ha servido para presentar al estudiantado el programa de prácticas de la International Association for the Exchange of Students for Technical Experience (Iaeste), con la participación de importantes empresas del ámbito tecnológico invitadas.

La inauguración ha contado con la participación del rector de la Universidad de Málaga (UMA), Teodomiro López, que ha agradecido a la Junta de Andalucía el apoyo a la celebración del evento, representada en el acto por el delegado de Desarrollo Educativo, Formación Profesional y Universidad, Miguel Briones, y que ha hecho extensiva a la presidenta de la Asociación Universitaria Iaeste de la ETSI Informática de la UMA, Julia Milla Ortuño.

López Navarrete ha destacado "la importancia" de los programas de movilidad internacional desarrollados por Iaeste y ha afirmado que "la Universidad os va a apoyar y a acompañar activamente".

Así, dirigiéndose a los estudiantes, los ha animado a que "aprovechéis todas las oportunidades de formación y que, cuando muchos de vosotros ocupéis puestos de responsabilidad, consideréis a la universidad como vuestra alma mater y deseéis regresar siempre para contribuir activamente al crecimiento y desarrollo de nuestra comunidad académica y profesional".

El evento ha contado también con la participación de la vicerrectora de Internacionalización, Zaida Díaz Cabiale, y el vicerrector de Estudiantes, Empleabilidad y Emprendimiento, Juan Carlos Rubio, quienes han brindado su apoyo a esta iniciativa.

El objetivo principal de este encuentro ha sido potenciar el talento internacional en la industria tecnológica y presentar el programa de prácticas de Iaeste "como una herramienta efectiva para la captación de talento global", ha explicado Julia Milla Ortuño.

Tras la presentación, la actividad ha contado con un panel de ponentes, entre ellos, representantes de empresas como PNO Consultants Spain, Telefónica Tech y Técnicas Reunidas, quienes han compartido sus experiencias y perspectivas sobre la captación de talento internacional.

Además, se ha presentado a los asistentes la propia estructura y actividades de Iaeste, una organización global que ofrece a estudiantes universitarios la oportunidad de realizar prácticas profesionales remuneradas en el extranjero, promoviendo así el intercambio cultural y el desarrollo de habilidades interculturales.

A través de sus programas, cada año cientos de estudiantes tienen la oportunidad de ampliar sus conocimientos profesionales y personales al trabajar en empresas de diferentes partes del mundo durante períodos que varían desde un mes hasta un año.