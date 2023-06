La Universidad Europea Ulysseus, coordinada por Sevilla, firma dos dos acuerdos con campus de Vietnam y Canadá

La Universidad Europea Ulysseus (compuesta por la Universidad de Sevilla (España), la Universidad de Génova (Italia), la Universidad de la Costa Azul (Francia), la Universidad Técnica de Kosice (Eslovaquia), MCI | The Entrepreneurial School (Austria) y la Universidad de Ciencias Aplicadas de Haaga-Helia (Finlandia) refuerza su estrategia internacional con la firma de dos Memorandos de Entendimiento (MOU) con la Universidad de Da Nang (Vietnam) y la Universidad de Laval (Quebec, Canadá).

Estos documentos han sido firmados por los rectores y representantes de los actuales socios de Ulysseus y los nuevos miembros para la próxima convocatoria de Eramus +, la Universidad de Münster y la Universidad de Montenegro, ha detallado la US en una nota de prensa este jueves.

Con la firma de estos documentos, Ulysseus, la Universidad de Da Nang y la Universidad de Laval buscan "establecer relaciones de cooperación" en los ámbitos de la educación, la investigación y otras actividades de interés para todas las partes. Para poner en práctica estos Memorandos de Entendimiento, se ubicarán dos centros en Da Nang y Laval, que se convertirán en "un modelo" internacional de cooperación tanto en investigación como en educación.

Todas las universidades reconocen el valor de los intercambios educativos, culturales y científicos entre sus respectivas instituciones y han determinado que existe interés suficiente para establecer estos memorandos de entendimiento formales.

El acuerdo establece iniciativas y proyectos conjuntos en materia de investigación, intercambios académicos, conferencias, talleres y programas de formación, orientados a la consecución de objetivos comunes. Al especificar estas áreas de colaboración, los acuerdos fomentan la coordinación y los esfuerzos conjuntos para abordar retos compartidos y perseguir intereses mutuos.

Ambos memorandos describen también los mecanismos y protocolos para compartir datos, resultados de investigaciones, buenas prácticas u otra información pertinente. De esta forma, se fomenta la transparencia, se mejora la comunicación y se apoya el aprendizaje mutuo de todas las universidades implicadas.

En relación con los Memorandos de Entendimiento firmados por las instituciones socias de Ulysseus, la Alianza proporcionará acceso abierto a los futuros Centros de Investigación Conjuntos de cada socio de Ulysseus y a sus respectivas incubadoras a profesores, estudiantes, investigadores y empresas de nueva creación de la Universidad de Da Nang y la Universidad de Laval.

Básicamente, estos memorandos sirven de paso preliminar hacia la negociación y el desarrollo de acuerdos o contratos más detallados, pero sus términos actuales no pretenden ser jurídicamente vinculantes. "Representan una declaración de interés mutuo en explorar oportunidades de colaboración y buenas intenciones hechas de buena fe y con espíritu de cooperación entre las partes", ha destacado la US.

Ulysseus es una de las 44 Universidades Europeas seleccionadas por la Comisión Europea para convertirse en las universidades del futuro. Liderada por la Universidad de Sevilla, junto con otras cinco universidades europeas --Université Cote D'Azur (Francia), University of Genoa (Italia), Technical University of Ko*ice (Eslovaquia), MCI | The Entrepreneurial School (Austria) y la Haaga-Helia University of Applied Sciences (Finlandia)-- el proyecto permitirá a estudiantes, investigadores y graduados moverse libremente entre universidades, desarrollar prácticas profesionales en empresas e impulsar proyectos de investigación de alto impacto.