La Universidad elabora un mapa con 398 fosas de la Guerra Civil y la represión franquista distribuidas por 62 concejos

La Universidad de Oviedo ha presentado este martes un mapa interactivo de las fosas de la Guerra Civil y la represión franquista que permite conocer la distribución de los distintos enterramientos por municipios.

Se han localizado 398 fosas, en las que estarían sepultadas, fundamentalmente, víctimas de la represión franquista, distribuidas en 62 de los 78 concejos asturianos. De este modo, se ofrece la localización de lugares de enterramientos de combatientes, víctimas de 'paseos' o ejecuciones durante la guerra y la posguerra.

La iniciativa forma parte de los proyectos de investigación de la Universidad bajo la dirección de la profesora de Historia Contemporánea Carmen García, que ha señalado en declaraciones a los medios la heterogeneidad de las fosas y confía en que cuando empiecen las tareas de exhumación pueda haber éxito en la recuperación de restos.

Explica que la investigación se ha basado en documentación de archivos, fuentes orales y documentación de otro tipo, sin descartar algunos errores de ubicación que confía en que se clarificarán en el proceso de exhumación.

De los 62 concejos con fosas localizadas, en algunos casos se trata del cementerio y otras están diseminadas por el territorio de forma desigual. Las Cuencas registra el mayor número de fosas de Asturias y "numéricamente" donde más hay, "con diferencia", es Oviedo, contando muertos en combate y represaliados, ha apuntado la investigadora.

Al acto de presentación ha asistido el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, quien se ha mostrado "muy satisfecho" del convenio suscrito entre el Gobierno asturiano y la Universidad para desarrollar acciones en materia de memoria democrática.

"Que una institución con el prestigio de nuestra universidad se implique y de la manera que lo hace en los trabajos de recuperación de la memoria democrática en Asturias es sin duda una grandísima noticia que solo podemos saludar desde el gobierno de Asturias", afirma el consejero.

Asimismo, Zapico ha destacado el incremento del proyecto de presupuestos para impulsar en 2024 el compromiso del "gobierno de unidad progresista y de vocación reformista con la memoria democrática en pos de la búsqueda de la verdad, de la justicia, de la reparación y de la garantía de no repetición en Asturias".

"Abordaremos trabajos de toda índole, desde el convenio con la Universidad hasta la identificación de víctimas aportando fondos necesarios para proyectos de ADN hasta trabajos de divulgación", ha apuntado, asegurando que será "un año intenso" en el que también se verán "los primeros 'lugares de la memoria'" declarados como tal en la comunidad.

Por su parte, el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, ha resaltado la labor de años de investigación y la utilidad de la web que permite interactuar a los usuarios con información actualizada.

"El compromiso de la Universidad con la ley de memoria es total, en primer lugar porque es una ley y las leyes se cumplen, y en segundo lugar, porque no se trata de confrontar, se trata sencillamente de recordar para no repetir, que es importantísimo", ha argumentado.

Para Villaverde, es esencial mantener ese recuerdo "que es una forma también de homenaje a aquellos que perdieron la vida de una forma tan trágica" con "esa iniquidad de la guerra y la dura represión que le sucedió".

"Mantener ese recuerdo creo que es muy importante precisamente para no repetirlo y es una forma de homenaje, de reivindicación de la dignidad de todos los que perdieron la vida en aquellos sucesos, y en esta casa en particular. No hay que olvidar que el rector Alas fue uno de los represaliados, y por lo tanto, la Universidad tiene que tener, aunque sea por respeto a la memoria del rector Alas, un compromiso firme con todo este tipo de iniciativas", ha dicho.