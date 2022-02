Unidas Podemos, tras el caso de Ayuso: Juanma Moreno "también tiene explicaciones que dar sobre tráfico de mascarillas"

La portavoz del grupo parlamentario Unidas Podemos por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha sostenido este viernes que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en su calidad de presidente del PP andaluz "también tiene unas cuantas explicaciones que dar sobre tráfico de mascarillas en Almería" o presunta "financiación ilegal de su partido".

Así lo ha trasladado la portavoz parlamentaria de la confluencia de Podemos e IU en una atención a medios junto a la diputada en el Congreso y portavoz de Unidas Podemos por Andalucía, Isabel Franco, tras mantener una reunión en Sevilla con el secretario de Estado de la Agenda 2030, Enrique Santiago.

Inmaculada Nieto se ha pronunciado sobre la "posición" de Juanma Moreno en medio del conflicto abierto entre la dirección nacional del PP y la presidenta de la Comunidad de Madrid y compañera de partido, Isabel Díaz Ayuso, y ha llamado la atención acerca de que el jefe del Ejecutivo andaluz, tras estallar esta crisis, este jueves "compareciera ante los medios sin preguntas", y que "todo lo que ha dicho en 24 horas es que está feliz".

La parlamentaria de Unidas Podemos ha criticado que Moreno "ha estado jugando, jugueteando, manoseando durante meses la posibilidad de la convocatoria electoral" adelantada en Andalucía, si bien "después del resultado" de los comicios celebrados este pasado domingo, 13 de febrero, en Castilla y León, "se dio de bruces con la realidad y aparcó esa posibilidad" que, "después de estas 24 horas horribles de su partido (el PP), parece totalmente desterrada".

Inmaculada Nieto ha agregado que "quizá en la sesión de control" al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento la próxima semana "tendrá ocasión" Juanma Moreno de "desarrollar la idea de qué es lo que le genera esa felicidad" que dice que tiene, "si es el tráfico de influencias que presuntamente pudiera haber cometido la presidenta de la Comunidad de Madrid" o "si es el espionaje que presuntamente pudiera haber cometido el presidente de su partido".

"O si es que, como se está hablando de eso, no se está hablando de que él, que preside el PP en Andalucía, también tiene unas cuantas explicaciones que dar sobre tráfico de mascarillas en Almería, financiación ilegal de su partido y sobre ese demoledor informe" de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) en relación a dicho último asunto del que "todavía no ha habido manera" de que Moreno "diga ni pío", según ha advertido.

De igual modo, la portavoz de Unidas Podemos en el Parlamento ha subrayado que Moreno no se ha pronunciado sobre el hecho "de tener una persona en su Consejo de Gobierno --en alusión a la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo-- que sigue siendo parte de un procedimiento" judicial "y que no ha ido a declarar por esa presunta financiación ilegal" del PP de Almería "porque está aforada, no porque haya dejado de ser parte del mismo".

Así las cosas, Inmaculada Nieto ha concluido que "en los próximos días esperamos que el presidente desarrolle un poco la idea de la felicidad que le invade en estas últimas 24 horas".