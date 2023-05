Unidas Podemos Santa Eulària promete servicios públicos "en los barrios abandonados por el PP"

Unidas Podemos Santa Eulària se ha comprometido este lunes a implantar servicios públicos "en los barrios abandonados por el PP", en caso de ganar las elecciones del próximo 28 de mayo.

Así lo ha anunciado este lunes la formación durante el acto de presentación de su candidato a la alcaldía, Álvaro De la Fuente. A lo largo del encuentro se han nombrado las diferentes medidas que el grupo quiere realizar en Santa Eulària, entre ellas la inversión "en los barrios abandonados por el PP".

"Existen barrios en la periferia de Santa Eulària que están completamente olvidados, no tienen servicios esenciales y tienen que desplazarse para poder ir a un parque o a una biblioteca. Los servicios públicos tienen que estar al servicio de las personas y no al contrario; me centraré en llevar esos servicios a lugares que el PP ha tenido y tiene abandonados de Santa Eulària", ha explicado el candidato.

Asimismo, De la Fuente ha resaltado la importancia de un Plan de choque de barrios y servicios públicos con condiciones laborales e igualdad de oportunidades. "Sin hacer un plan extraordinario de barrios y localidades no será posible hacer una planificación ordenada de recursos deportivos, sanitarios o de atención a nuestros mayores, de cercanía y de calidad", ha insistido.

En este sentido, ha recordado la cantidad de zonas maduras y barrios de la periferia "con carencias de infraestructuras" cuando, según ha considerado, hay que dar respuesta al crecimiento poblacional.

Entre otras medidas, el candidato también ha hecho referencia a la necesidad de declarar "inmediatamente" zona tensionada el municipio acorde a la ley.

"La Vivienda es para vivir, no para que algunos pretendan lucrarse y hacer intrusismo en el sector irregular. No podemos esperar más a aplicar toda medida que las leyes nos permitan. Impulsaremos todo el desarrollo reglamentario de la Ley balear de Vivienda. Que nadie se quede en casa, las zonas tensionadas y proteger a las familias de nuestro municipio no se harán realidad en ningún lugar donde gobierne el PP y Santa Eulària no es una excepción", ha declarado De la Fuente.

Por otro lado, ha subrayado su intención de reducir al máximo las hamacas de las playas, ya que no se puede seguir permitiendo "que el litoral se ensucie así". "Las playas son públicas y por ende, lo son para que todos las puedan disfrutar", ha insistido el candidato.

Para finalizar, ha afirmado que trabajará para tener escoletas públicas y un plan de conciliación, apoyo y relevo generacional en la agricultura y comercio local.

"Tampoco tenemos que olvidar la emergencia climática y el respeto al medio ambiente, así como preservar el territorio y el paisaje tradicional. Sin límites y sin el cuidado de nuestros recursos más valiosos, equilibrando presente y sobre todo futuro", ha concluido.