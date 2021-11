Unidas Podemos rechaza ampliar el tiempo de cálculo para las pensiones

El secretario de Estado de Agenda 2030 y secretario general del Partido Comunista de España (PCE), Enrique Santiago, ha asegurado que Unidas Podemos está en contra de la propuesta de ampliar a 35 años el tiempo de cálculo de las pensiones y ha recalcado que "es algo que no se puede consentir".



"Unidas Podemos no está a favor y nos sorprende porque no es el acuerdo que al que se había llegado con los sindicatos", ha añadido Santiago este viernes.



El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, aseguró ayer en RNE que ampliar el tiempo de cálculo de las pensiones forma parte del Plan de Recuperación y Resiliencia y que es "un tema muy hablado desde hace mucho tiempo y asumido por todo el Gobierno completamente".



Santiago ha desmentido a Escrivá y ha afirmado que "no se puede jugar a la confusión" ni "exponer a personas trabajadoras a prolongar la vida laboral para optar a una pensión mínimamente digna".



"No es lo mismo la esperanza de vida de un trabajador que la de una persona que ha vivido de las rentas", ha explicado.



En cualquier caso, el ministro Escrivá ha negado "rotundamente" que esta ampliación en el cálculo de las pensiones esté pensado para reducir el gasto en las mismas.