Unidas Podemos presenta a Pimeco sus medidas para fortalecer pequeño y mediano comercio frente grandes superficies

Unidas podemos ha presentado a la Asociación del Pequeño y Mediano Comercio (Pimeco) sus medidas para fortalecer el pequeño y mediano comercio frente a las grandes superficies.

La coordinadora de Unidas Podemos en Baleares y candidata a la presidencia del Govern balear, Antònia Jover, ha afirmado que "para Unidas Podemos el fortalecimiento del pequeño y mediano comercio es crucial. Este es el comercio que vertebra las islas, el que garantiza puestos de trabajo de calidad y el que más apuesta por el producto local y de proximidad".

Jover ha explicado a Pimeco la propuesta de Unidas Podemos de implementar en Baleares una 'Tasa Amazon' a operadores postales que facturen más de un millón de euros mediante comercio online. "Son las grandes empresas las que más deben aportar a las arcas públicas, por delante de los pequeños y medianos comercios, que no tienen la capacidad ni la envergadura que tienen las grandes superficies. Desde Unidas Podemos estamos comprometidas".

La candidata ha recordado además que "la pandemia ha traído una legislatura muy complicada, en la que se ha gestionado pensando en los trabajadores, en los autónomos y la pequeña y mediana empresa. Han llegado ayudas, han llegado los ERTE, ha llegado por primera vez en la historia una ayuda para los autónomos. Y, también se han puesto en marcha los bonos comerciales pensando en la gente".

Así, en relación al pequeño y mediano comercio, Jover ha afirmado que Unidas Podemos "cree en la ciudad en 15 minutos. En que puedas hacer tu vida en la ciudad sin tener que coger un coche. Ese es el modelo de ciudad que se quiere ofrecer a la gente, accesible, y también sostenible".

"Además", ha añadido "ser muy consciente de que el pequeño comercio da muchos más puestos de trabajo que los grandes almacenes y centros comerciales, con unas mejores condiciones". En ese sentido, ha afirmado que "más turismo no significa más caja".

Mientras, respecto a la movilidad, el candidato a la presidencia del Consell de Mallorca, Iván Sevillano, que también ha asistido a la reunión, ha afirmado que "lo que no hace falta ya en Mallorca son más carreteras".

"Desde Unidas Podemos no defendemos que se tenga que hacer ni un segundo ni un tercer cinturón en Palma. Mallorca es el territorio de Europa con más vehículos por habitante, y por eso no defendemos este aumento progresivo de las infraestructuras que defienden los partidos de derechas, por eso hablamos de limitar la entrada de coches a la isla. Los estudios de capacidad de carga que manejamos, desde un punto de vista humano, desde un punto de vista turístico y desde un punto de vista de los recursos naturales, nos dicen lo mismo: no caben más coches en Mallorca", ha expuesto.

Sevillano ha explicado además a Pimeco que "una de las conversaciones difíciles que se tendrá cuando se reedite el Pacte será el traspaso de las competencias en movilidad desde el Govern hacia el Consell".

"Desde Unidas Podemos tenemos muy claro lo que necesita Mallorca en materia de transporte público. Hacen falta más frecuencias de manera exponencial, más líneas. Hay una especie de centralismo hacia Palma que hace que pueblos que están a cuatro kilómetros el uno del otro no estén conectados. Hacen falta frecuencias nocturnas, ¿cómo puede ser que no tengamos un transporte público con frecuencias nocturnas? Es crucial tanto para trabajadores como para la juventud. Hace falta también una red ferroviaria ambiciosa que conecte la isla, y mantener, por supuesto, la gratuidad del transporte público para siempre, porque la gente está respondiendo y lo está usando", ha sentenciado.

Así mismo, Sevillano ha afirmado que "el Consell puede hacer mucho por el pequeño comercio". Y ha creído que "se deben poner en marcha líneas de subvención y ayudas al sector desde el punto de vista de la modernización, para que el pequeño y mediano comercio pueda afrontar con recursos suficientes los nuevos retos que plantea la digitalización, y esto es una cuestión de voluntad política".

"Además", ha continuado, "desde el Consell se deben de poner facilidades para que los municipios puedan desarrollar las Áreas de Interés Comercial, las AMIC, para que se implementen de manera que beneficie al pequeño y mediano comercio".

También, Sevillano ha afirmado que "fomentar el producto local y de kilómetro cero es esencial, tanto para el pequeño y mediano comercio como para la ciudadanía".

"Con la recientemente aprobada ley de turismo autonómica, hemos conseguido que la propuesta que salió desde nuestra Conselleria de Agricultura se implementara, y ahora el sector turístico debe ofrecer un mínimo de un tres por ciento de producto local. Ahora, desde el Consell queremos conseguir lo mismo para nuestros servicios de atención residencial, para todo lo que tenga que ver con el IMAS y el tercer sector. Desde las administraciones públicas debemos asegurar que esta defensa del producto local es un hecho palpable", ha dicho.

Finalmente, la candidata de Unidas Podemos a la alcaldía de Palma, Lucía Muñoz, ha explicado en la reunión que "el modelo de ciudad que se defiende desde la coalición para Palma es un modelo que potencie el pequeño y mediano comercio, un modelo de ciudad que tenga identidad".

"Ya hemos demostrado que durante los momentos duros, durante la pandemia, hemos sabido gestionar, hemos podido proteger el tejido comercial de la ciudad con ayudas y con planes de dinamización que nunca habían existido antes en la ciudad. Se ha demostrado que la economía funciona cuando la haces funcionar. Nosotras pensamos que los poderes públicos tienen mucho que hacer en ese sentido", ha incidido.

En ese sentido, y para finalizar, Muñoz ha subrayado que "mantener los vales de descuento ha sido un acierto y un éxito, pero debemos entender que tenemos un reto como sociedad, y es que la gente compra cada vez más online". "Ha habido un cambio de hábitos de consumo y en ese sentido la administración pública debe acompañar al pequeño y mediano comercio", ha sentenciado.