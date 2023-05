Unidas Podemos plantea deducciones fiscales para familias monoparentales y una Ley de Protección

Unidas Podemos ha presentado una iniciativa de Gobierno para mejorar las condiciones de las familias monomarentales y para que sus derechos sean equiparables a los de las familias biparentales. Para ello, plantea el reconocimiento legal de la condición de familia monoparental, el desarrollo de una Ley de Protección de las Familias Monoparentales, la deducción sobre la cuota autonómica por familia monoparental y la deducción por arrendamiento de vivienda habitual por familias monoparentales.

Asimismo, y según ha informado el partido, también se solicita la creación de ayudas específicas para familias monoparentales en materia de Servicios Sociales, el impulso de medidas de formación para el acceso al empleo y el establecimiento de un cupo no inferior al 3% a favor de las familias monoparentales para la promoción de Viviendas de Iniciativa Pública Regional.

Así lo ha indicado el candidato a la Presidencia de Castilla-La Mancha por Unidas Podemos, José Luis García Gascón, que considera que el apoyo a este tipo de familias debe considerarse con carácter "urgente", ya que Castilla-La Mancha "no puede permitir que las familias monomarentales vivan en una región que no las escuchan y no les dan la mano para mejorar la situación en la que se encuentran".

Desde esta formación alegan que, en estos momentos, en Castilla-La Mancha existen 75.500 familias con una sola persona progenitora, de las cuales aproximadamente un 80% están encabezadas por mujeres, de las cuales, el 52% se encuentran excluidas del mercado laboral o trabajan en condiciones de precariedad o inestabilidad", ha manifestado la coalición.

De igual modo, han recuperado los datos que dejó la I Jornada de Familias Monomarentales que se celebró en la UCLM el pasado mes de marzo, en la que se alertó de que la carencia material severa afecta al 17,4% de los hogares monomarentales, el doble que del resto de hogares; la renta media de los hogares con una sola progenitora es de 19.192? al año, frente a los 37.442? de las biparentales; y que la tasa de baja intensidad de empleo es del 27,8% entre las familias monomarentales.

"La más alarmante de todas es que el 54,3% de los hogares monomarentales están en riesgo de pobreza y exclusión social frente al 27,6% de las familias en las que hay dos protenitores", ha asegurado Unidas Podemos.

"Conociendo la situación que viven las familias monomarentales en nuestra región el Gobierno de Page la única medida que ha llevado a cabo es una bajada de impuestos para estas familias, por lo que deja claro que las familias con una sola progenitora no son su gran preocupación", ha criticado García Gascón.