Unidas Podemos plantea apoyar como acusación particular las denuncias sobre protocolos en residencias

La portavoz de Unidas Podemos-IU en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, ha asegurado que desde el partido se están planteando en personarse como "acusación particular" en las denuncias que se han puesto sobre los protocolos que se han llevado a cabo en la Comunidad de Madrid en las residencias de mayores.

"Apoyamos todas las denuncias que se han puesto por parte de familiares, residencias que ahora han ampliado por los protocolos que hemos conocido. Estamos viendo la posibilidad de personarnos en esas denuncias, de apoyarlas como acusación particular pero dando protagonismos a esas asociaciones", ha indicado Serra en rueda de prensa telemática, aunque ha insistido en que la decisión aún no está tomada porque los plazos no se han habilitado todavía.

A su juicio, "es gravísimo" que haya unos protocolos "que excluyan del derecho a la salud" de algunas personas y ha lamentado que el vicepresidente, Ignacio Aguado, esté cerrando filas con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, "dejando tirado a su consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero", al defender la "dignidad de los mayores y sus familias".

El Grupo Parlamentario de Unidas Podemos registró el lunes una Proposición No de Ley (PNL) mediante la que exige la reprobación del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, por la gestión que ha llevado a cabo en residencias.