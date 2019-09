Unidas Podemos pide negociar "ya" el programa, pero también el Gobierno

Unidas Podemos se compromete a estudiar el programa que ha presentado este martes el líder del PSOE, Pedro Sánchez, con "rigor" y pide comenzar a negociarlo "desde ya mismo", pero también la confección de un Gobierno de coalición.

"Ni Gobierno sin programa ni programa sin Gobierno", ha destacado la diputada de Unidas Podemos e integrante del equipo negociador del grupo confederal, Yolanda Díaz, en una entrevista a Efe.

La también portavoz de Galicia En Común dentro de este grupo parlamentario ha dado "la bienvenida" al documento de 370 medidas que los socialistas han hecho público hoy en un acto protagonizado por el presidente en funciones, Pedro Sánchez.

Más que "guiños" a Podemos en él, lo que advierte Díaz es "guiños a la sociedad", y ha puesto como ejemplo las medidas en materia de vivienda, pues incorporan como una iniciativa más el índice de referencia para los precios del alquiler cuando éste figuraba en el real decreto-ley del pasado mes de marzo con la previsión de que estuviera listo en noviembre.

Asimismo, la diputada gallega de Unidas Podemos critica que en muchos casos no se detalla cómo ejecutarlas.

"Éste es el problema: no sé si hay aroma de elecciones o no, pero parece que (el PSOE) hace guiños a la sociedad que no tiene por qué saber si las medidas están desarrolladas o no", ha incidido.

Por tanto, aunque a falta de una lectura pormenorizada, Díaz ha subrayado que "hay medidas interesantes" en el documento del PSOE, pero también otras que "chocan" porque "ya están aprobadas" o bien "contempladas en el acuerdo presupuestario" que su partido y el PSOE lograron el año pasado.

Sobre la base de ese texto, y cotejándolo con el que Unidas Podemos entregó al Partido Socialista en agosto, Díaz cree que ha llegado el momento de "retomar el diálogo" y "emprender una negociación" que apenas hubo en julio, con ocasión del debate de investidura de Sánchez.

Para ello, Unidas Podemos ha formalizado un equipo negociador en el que estará la propia Díaz, quien, por esta razón, demanda al PSOE que el suyo empiece a trabajar "desde ya mismo".

Con todo, esa negociación debe abordar el programa y el Gobierno, ambos objetivos entrelazados. "Creo que los países serios abordan una negociación así, de forma integral", ha apostillado.