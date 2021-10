Unidas Podemos pide a la Junta un "giro de 180 grados" para "blindar" servicios públicos con los Presupuestos

La confluencia Unidas Podemos por Andalucía ha reclamado este viernes al Gobierno de la Junta que imprima un "giro de 180 grados" en sus políticas presupuestarias y que apueste por "blindar los servicios públicos" y por un cambio de "modelo productivo" en la comunidad autónoma en el proceso de elaboración de las cuentas autonómicas del próximo año 2022.

Los coordinadores de Podemos e IU Andalucía, Martina Velarde y Toni Valero, respectivamente, que a su vez son portavoces de Unidas Podemos por Andalucía, se han reunido con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el marco de la ronda de encuentros que el jefe del Ejecutivo ha convocado este viernes con los grupos parlamentarios para buscar un posible acuerdo de cara a los Presupuestos de la Junta de 2022.

En una rueda de prensa al término de la reunión, en el Palacio de San Telmo de Sevilla, Martina Velarde ha manifestado que desde Unidas Podemos por Andalucía entienden que el momento actual es "propicio" para aprobar unos Presupuestos "ambiciosos y expansivos", teniendo en cuenta los recursos que el Gobierno central va a suministrar a Andalucía a través, por ejemplo, de los Fondos Covid, y atendiendo también a otras circunstancias como la "suspensión de las reglas fiscales".

En esa línea, la dirigente de Unidas Podemos ha apuntado que por parte de la coalición estarán "siempre en diálogo" para que los Presupuestos de la Junta del año que viene "no se parezcan a los que se hacían con la anterior crisis de 2008", porque "la pandemia nos ha enseñado que las recetas de austeridad" aplicadas entonces "no sirvieron" y Andalucía fue "la más perjudicada con ese recetario".

UN "CAMBIO DE MODELO PRODUCTIVO"

Así, Velarde ha manifestado que el presidente de la Junta debe comprender que "tiene que trabajar muchísimo para blindar los servicios públicos" y propiciar un "cambio de modelo productivo", así como "seguir la senda" por la que están apostando instituciones internacionales como la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que "están hablando de gasto social, de hacer una política totalmente diferente a la que se hizo en 2008", según ha puesto de relieve.

De esta manera, ha subrayado que en Unidas Podemos por Andalucía están "abiertos" a buscar un acuerdo de cara a los Presupuestos "siempre y cuando sean buenos para los andaluces" y sigan "la senda del cambio y de nuevas recetas y políticas" que se están aplicando "a nivel europeo y estatal".

"EL VALOR DE LO PÚBLICO"

Por su parte, el coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, ha incidido en que los de ahora "son tiempos en los que es inexcusable no poner en primer término el valor de lo público y la necesidad de un cambio de modelo productivo", porque la pandemia de Covid-19 y la crisis derivada de la misma "nos han demostrado la importancia de los servicios públicos para proteger a la ciudadanía, y lo negativo de un modelo económico depredador que ha generado mucha temporalidad y precariedad", y que "está en las antípodas de lo que debemos hacer en economía para combatir el cambio climático".

Toni Valero ha aprovechado también para advertir de que "no es entendible que no haya una plena transparencia en cuanto al dinero transferido para el Presupuesto" en vigor, de 2021, que "no se ha gastado", y que "no haya total transparencia en cuanto al dinero ejecutado", que son "muchos millones que deberían estar ya funcionando en el sistema sanitario y educativo público y en políticas sociales" en Andalucía, según ha abundado.

PROPUESTAS

El portavoz de Unidas Podemos por Andalucía ha desgranado además las "propuestas" con las que la confluencia ha acudido a este encuentro, y que, según ha detallado, pasan por "blindar los servicios públicos" e "ir en contra de privatizaciones encubiertas en sanidad y educación", así como por "poner las políticas sociales de la Junta a la altura del siglo XXI", y por "proteger el patrimonio natural en una tierra que es de las más afectadas por el cambio climático".

Asimismo, desde Unidas Podemos llaman a "poner los peldaños necesarios para un cambio de modelo productivo que genere empleo estable y de calidad", así como a "recaudar sobre la base de una política fiscal justa para que pague más quien más tiene".

Tras subrayar que "vamos a seguir dialogando porque es un mandato ciudadano, estamos en política para llegar acuerdos y mejorar la vida de la gente", Toni Valero ha comentado que, "a partir de ahí, esperamos a ver si el PP" y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "es capaz de salir de su enclaustramiento neoliberal y, con gestos, con hechos concretos, acercarse a ese sentido común que requiere un giro de 180 grados en las políticas presupuestarias de la Junta".

"Nos quedamos emplazados a ver negro sobre blanco cómo se traduce ese diálogo por parte del Gobierno andaluz en unas cuentas públicas sobre las que tendremos que posicionarnos", ha dicho Toni Valero.

A preguntas de los periodistas, Martina Velarde ha aclarado en esa línea que en la confluencia de Podemos e IU quieren tener "garantía" de que el Presupuesto de 2022 sirva "para proteger a los andaluces", y ha advertido de que, para contar con el apoyo de Unidas Podemos, esas cuentas tienen que "estar de acuerdo en nuestras líneas principales de defensa de los servicios públicos, la vivienda, el empleo y el cambio de modelo productivo".

"Ahí estaremos siempre abiertos al dialogo", ha subrayado la coordinadora de Podemos Andalucía, mientras que su homólogo en IU Andalucía ha comentado que "hay elementos donde es más complicado" alcanzar consensos con el Gobierno andaluz de PP y Cs, y otros donde "puede ser menos" difícil, pero que en todo caso la confluencia de izquierdas plantea un "modelo de sociedad muy diferente" a la que defiende el Ejecutivo de Moreno.

Martina Velarde ha compartido la idea de que la situación actual es "extraordinaria" como consecuencia de la pandemia y la crisis que ésta ha generado, y ha querido dejar claro que por parte de Unidas Podemos por Andalucía "no vamos a hacer lo mismo que han estado haciendo al Gobierno estatal en esta pandemia" por parte de una oposición "furibunda" que "diga a todo que 'no'", y ha señalado que sus "líneas rojas tienen que ver con el bienestar social y la mejora de la vida de la gente en Andalucía".

En esa línea, ha avanzado que Unidas Podemos estará en contra de que los Presupuestos sirvan "sólo para mejorar los patrimonios de los más ricos" o para "mermar otra vez las partidas de igualdad", y en ese sentido ha concluido que "la excepcionalidad" del momento "no significa tampoco que podamos apoyar unos Presupuestos con políticas neoliberales que perjudiquen a la mayor parte de la población".