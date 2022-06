Unidas Podemos pide al Ayuntamiento acabar con el "derroche de megaproyectos insostenibles e inviables"

El grupo municipal de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Málaga (UPporMálaga) ha registrado una moción que llevará al próximo pleno para "censurar al equipo de gobierno por los derroches y sobrecostes en grandes megaproyectos que no se realizan y que suponen el despilfarro de grandes cantidades económicas o que salen adelante a medias y a trompicones con grandes deficiencias en su ejecución y carencias".

La concejala de Unidas Podemos, Remedios Ramos, considera que "es hora de poner freno a la deriva desarrollista del alcalde, Francisco de la Torre, y de su equipo de gobierno", quienes considera que están instalados en la ausencia d eun modelo de ciudad y en plantear "megaproyectos inviables e insostenibles", poniendo como ejemplo el Plan Litoral, el rascacielos del dique de Levante del Puerto de Málaga o los terrenos de Repsol.

Así, ha explicado en un comunicado que "el plan litoral es un proyecto sacado de la papelera de reciclaje, donde acabó hace 12 años cuando fue presentado para captar unos fondos europeos que no logró por inviable e insostenible". De hecho, apunta que los 400 millones en los que cifra la actuación el alcalde "se quedan cortos y expertos consultados elevan el coste a la cifra de 800 millones".

También ha recordado que la propia Junta de Andalucía "lo cuestiona, al señalar que no se ajusta al PGOU ni al Potaum. Y, lo que es más contundente, no lo ha añadido a su plan de infraestructuras para desarrollar hasta 2030, por lo que no podrá acceder a fondos de la UE".

Por ello, ha considerado "muy grave que el alcalde haya gastado ya más de dos millones de euros en estudios previos y propaganda sobre el proyecto en virtud de 21 contratos firmados, a pesar de estar totalmente en el aire al no contar con viabilidad técnica y económica ni el respaldo ciudadano necesario", alerta Ramos.

Por su parte, la concejala portavoz de UPporMálaga, Paqui Macías, ha detallado que otros de los acuerdos propuestos en la moción se refieren a "la necesidad de promover el debate y la participación de los principales agentes sociales de Málaga, que se remita en formato digital un dossier con toda la documentación a los grupos municipales y se efectúe un debate monográfico en el Consejo Social de la Ciudad sobre el Plan Litoral".