Unidas Podemos lo juega todo a la suma con relativo optimismo

Lourdes Velasco.

Unidas Podemos afronta el final de la campaña con un optimismo relativo pero insólito hace unos días, fruto del éxito con el que creen que Pablo Iglesias superó los debates y también de una campaña que comenzó muy modesta y ha repuntado, pero sin rozar ni por asomo los niveles de movilización de antaño.

A diferencia de lo que hizo en 2015 y en 2016, esta vez Pablo Iglesias no ha salido a ganar sino a gobernar en coalición, pues en el partido hay quien piensa que la subsistencia de Podemos como fuerza política depende de que logre poder, si es que las urnas inclinan la balanza a la izquierda.

Sobre ese mensaje de gobernar con el PSOE han pivotado todas las apariciones públicas de Pablo Iglesias desde que volvió de su baja de paternidad en plena precampaña, el pasado 23 de marzo, hasta el punto de convertirse en mantra electoral.

"Lo que le quiero pedir a esa gente que piensa que la política no sirve para nada es que nos dé una oportunidad, una sola: estar en un gobierno cuatro años. Y si después de cuatro años no hemos conseguido cambiar las cosas, que no nos voten nunca más", resumió en su minuto de oro del debate de RTVE.

El problema es que el grupo parlamentario de Unidos Podemos tuvo la pasada legislatura 67 diputados y no hay encuesta que no augure esta vez una basta caída de los apoyos -el CIS los deja en un máximo de 34 escaños-, aunque la dirección del partido confía en que la caída no sea ni de lejos tan significativa como dicen las encuestas.

Hay incluso quien se atreve a decir que, dada la fragmentación de la derecha, Podemos podría revalidar la tercera posición, y desde el partido auguran que no deberían quedar por debajo del 15 %.

Pero al margen del reparto de escaños, lo relevante para Unidas Podemos es que den los números en el bloque de izquierdas, porque en la dirección de las filas moradas no hay duda de que en ese caso habría acuerdo, ya se vería cuál según el resultado del domingo.

Podemos está abierto a que entren en el Gobierno independientes vinculados al partido morado o incluso que el reparto de puestos sea en los segundos niveles de la administración, según explica un dirigente de la formación morada.

Y si eso no sucede, Podemos descarta hasta las últimas consecuencias dar un apoyo externo a Pedro Sánchez. "No vemos otra posibilidad diferente a gobernar. No nos planteamos otro escenario ni objetivo posible", dijo la número dos, Irene Montero, en una entrevista con EFE.

Fuentes de la formación morada apuntan que de las elecciones de este domingo saldrá un pacto que acabará en gobierno sin necesidad de repetición electoral, bien sea el del PP-Vox-Ciudadanos, el del PSOE-Cs o el de izquierdas.

Y en campaña, la dirección prefiere aparcar la tensa situación interna, pero en el aire flota que del resultado del domingo depende y mucho la deriva del partido y su posible renovación.

Pero en el caso de Podemos no necesariamente un peor resultado electoral puede conllevar un cambio más rápido de liderazgo, incluso si un desastre electoral -sin posibilidad de un gobierno de izquierdas- lleva a Iglesias a poner su cargo a disposición de la militancia.

Falta por ver qué pueda hacer en la izquierda el ex número dos, Iñigo Errejón, con su propio proyecto.

Desde el entorno de Iglesias aseguran que su ánimo ha remontado tras su participación con un "tono educado" en los debates con los que logró -apuntan- mostrar su lado más afable y dar una imagen de seriedad.

Al margen del resultado, en Unidas Podemos se vive con aplomo el final y con más energía que los primeros días, pero también ha crecido la sensación de que a la "sorpresa" que ellos confían en dar se puede unir la de Vox.

De hecho, Pablo Iglesias ha dirigido desde ayer sus mensajes a frenar el partido de Santiago Abascal, por primera vez en toda la campaña.