Unidas Podemos hará frente a la extrema derecha y "desenmascarará el neofascismo" con su candidatura europea

Unidas Podemos Cambiar Europa ha presentado este miércoles su candidatura al Parlamento Europeo, que encabeza María Eugenia Rodríguez Palop, y que tiene como ejes principales "desenmascarar el auge de la neofascismo en Europa", feminizar las instituciones europeas, abordar el reto del cambio climático y propugnar políticas migratorias que "acaben con los muros".

En el acto de presentación de esta candidatura, en el que han participado tanto la número uno como la candidata por IU, Sira Rego, o los candidatos Idoia Villanueva y Ernest Urtasun, entre otros, Rodríguez Palop se ha felicitado por liderar un equipo "unitario y cohesionado" formado por diferentes organizaciones políticas y que engloba a "feministas, ecologistas y personas del municipalismo". Según ha resaltado en su intervención, la candidatura supone una "impugnación al sistema" que bebe de movimientos como el 15M o el 8M.

Para Palop, las propuestas programáticas giran en torno a los ejes de "profundización democrática de las instituciones europeas, que se traduce en dar más competencias al Parlamento Europeo", "redistribución de la riqueza, blindar los derechos sociales, y atacar la actividad especulativa", y "evitar el ecofascismo" que hace que los recursos estén "en manos de muy pocos". Así, ha destacado que una de las iniciativas centrales de la candidatura será oponerse "a la privatización de los comunes".

Por su parte, la candidata de IU, Sira Rego, ha destacado que se comprometen también a desenmascarar a los "eurofans" que, dice, se ponen de acuerdo en Europa para que se apliquen políticas de recortes. A esto ha sumado que lucharán contra el auge del neofascismo europeo que, con su "exclusión y xenofobia", rescatan también al capitalismo.

En este punto, Rego ha añadido que frente a los que señalan que es normal que "el Mediterráneo sea un mar de muerte" ellas dirán que "es mar de vida" y que la situación actual no se puede normalizar. "Que frente a los que dicen que lo normal es precarizar a la sociedad, queremos territorios en los que la gente pueda vivir y ser feliz", ha añadido.

"EUROPA SIN MUROS"

En este sentido, Palop ha destacado que Unidas Podemos, a cuya candidatura llegó tras la renuncia de Pablo Bustinduy, buscará una Europa "sin muros virtuales, ni marítimos, ni del miedo", algo que, asegura, buscan las 39 organizaciones de extrema derecha que se presentan.

Además, ha abogado por que se vea los migrantes no como seres útiles sino como personas con derecho a estar en Europa y a vivir en ella. "Creemos en la vecindad y en el hacer en común", ha añadido."La candidatura no teme a los pobres sino a la pobreza. No apostamos por un corralito aislado sino por la seguridad que nos permita andar por la calle sin que nadie tenga necesidad de atacarnos. Estamos en contra del punitivismo de la extrema derecha, no es la solución", ha añadido.

Por su parte, Urtasun ha hecho hincapié en que es necesario adoptar nuevas medidas para alcanzar las cero emisiones en 2050 en Europa y ha subrayado además que es imprscindible que España muestre que otra Europa en la que se defiendan los derechos sociales es posible. Así, ha defendido esto frente a la Europa del status quo que "ha triturado a la gente con la maquina de la austeridad", y frente a la alternativa "oscura de la extrema derecha".

Villanueva ha añadido a esto que, frente a la coalición neoliberal liderada por Merkel, "y ahora por Macron", que "ha conseguido expulsar a la gente y crear un caldo de cultivo para fuerzas xenófobas", es hora de "trabajar con otras fuerzas de Europa para crear una alternativa que ponga la vida en el centro".

Unidas Podemos Cambiar Europa se incluirá en el grupo de la Izquierda Unitaria Europea (GUE) como punto de partida, y han explicado que elaborarán alianzas dependiendo de los resultados del 26 de mayo.