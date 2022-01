Unidas Podemos exige a Moreno que defienda los "derechos" de los trabajadores de Zumosol

La diputada nacional y la parlamentaria andaluza por Córdoba de Unidas Podemos, Martina Velarde y Ana Naranjo, respectivamente, han exigido este jueves, durante su visita a la instalaciones de la empresa Zumosol, en Palma del Río (Córdoba), que el presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno, "tome cartas en el asunto y defienda los derechos de más de 30 familias que llevan 32 días encerradas como consecuencia de malas prácticas empresariales".

En dicha visita, que ha servido para mantener nuevamente un encuentro con los trabajadores afectados, han estado también presentes los coordinadores provinciales de IU y Podemos Córdoba, Sebastián Pérez y Rafael Estévez, respectivamente, para mostrar su apoyo a los trabajadores de la planta de zumos.

A este respecto, Ana Naranjo ha señalado que "no puede ser esto una lucha entre David y Goliat", y por ello "el Gobierno de Andalucía, que tiene las competencias de mediar, tiene que aparecer aquí", pues "no es de recibo que después de un mes encerrados" los trabajadores, "no haya habido ni una sola llamada por parte del Gobierno andaluz, ni un solo contacto para interesarse, al menos, por la situación de estos trabajadores, que se han visto afectados por malas prácticas de Zumosol y de otras compañías de capital extranjero".

"Hay que poner fin a estas malas prácticas empresariales --ha insistido-- y hay que exigir también al Gobierno de Moreno que defienda los intereses de la clase trabajadora, que esté del lado de sus derechos".

En este sentido, Naranjo ha avanzado que su formación ha presentado "iniciativas para que el Gobierno andaluz responda qué actuaciones está llevando a cabo para defender y garantizar el empleo y los derechos de estos trabajadores", y también para "conocer si alguna de estas empresas ha recibido algún tipo de ayudas, subvenciones públicas, libramientos, exenciones, cesiones de suelo o cualquier otro instrumento ofrecido en el periodo comprendido entre 2001 y 2021". Además, "vamos a pedir al señor Moreno o a la consejera de Empleo que venga a Palma del Río, se interese por la situación de los trabajadores y ofrezca soluciones".

Por su parte, Martina Velarde ha señalado que desde Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados han instado al Gobierno central a que "se haga cargo de la situación en la que se encuentran los trabajadores de Zumosol, y medie con la Junta de Andalucía para dar solución a los 37 trabajadores que actualmente están en la calle".

Velarde ha recordado que "estos trabajadores estaban en un limbo jurídico, donde no podían acceder a la prestación por desempleo y que, gracias a la petición expresa de Unidas Podemos al Ministerio de Trabajo, Inspección de Trabajo ha intervenido y los trabajadores están por fin cobrando el desempleo".

La diputada cordobesa ha concluido diciendo que desde su formación, tal y como se habían comprometido, segurián "haciendo todo lo posible en los espacios institucionales en los que estamos", y ha instado a Juanma Moreno a "que asuma sus competencias y se preocupe por estos trabajadores y el futuro de la empresa en Palma del Río".