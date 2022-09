Unidas Podemos espera que el ultimátum de Lesmes no pretenda bloquear el TC

(Actualiza la NA4086 con declaraciones de Íñigo Errejón)

Unidas Podemos se ha preguntado por qué el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, amenaza ahora con dimitir si no se renueva este órgano, y no cuando éste caducó, y espera que no sea una "estrategia para bloquear la renovación del Tribunal Constitucional (TC)".

El portavoz de los morados en el Congreso, Pablo Echenique, ha apuntado que los vocales y el presidente del Consejo deberían haber dimitido hace "muchísimo tiempo", cuando su mandato caducó hace casi cuatro años, y se ha preguntado por qué el ultimátum ahora, cuando los vocales deben nombrar a dos magistrados para el Tribunal Constitucional.

En rueda de prensa desde la Cámara Baja, Echenique ha señalado además que el también actual presidente del Tribunal Supremo ha llegado a la mayor parte de sus puestos "gracias al PP".

Además, este grupo ha vuelto a abogar por una reforma para rebajar la mayoría necesaria para renovar el CGPJ, y pasar a la mayoría absoluta, una iniciativa que el PSOE rechaza al entender que la Unión Europea no lo permitiría, postura que no comparte Unidas Podemos que cree que es una vía constitucional y garantista.

"Imagínese casi cuatro años con un Gobierno de España en funciones, sería un escándalo democrático y, sin embargo, esto es lo que ha pasado con el Consejo General del Poder Judicial", ha argumentado además Echenique.

En la misma línea se ha pronunciado el diputado de Más País Íñigo Errejón, que ve "sospechoso" este ultimátum ahora y asimila la situación del Consejo con que un diputado fuese durante cuatro años a su escaño estando en funciones.

Más País culpa al PP de la situación por tener "secuestrado" el Poder Judicial al pedir una reforma que solo reclama cuando está en la oposición.

Errejón ha acusado a Feijóo de un "acto de autoritarismo terrible" por aspirar a una negociación bilateral y a imponer sus requisitos porque a su juicio pretende sustituir las mayorías del Congreso y el Senado por las decisiones que se tomen en Génova.

Este partido rechaza una reforma en la que los jueces elijan a los jueces porque supodría que uno de los poderes se "emancipe" "no tenga control y se elija a sí mismo" cuando tanto el legislativo como el ejecutivo sí lo tienen. Y reclama mecanismos para ampliar la procedencia social de los jueces.

También Aína Vidal, de En Comú Podem, ha apuntado que los cuatro años de bloqueo y "chantaje no es culpa de todos", sino que tiene "nombre y apellidos": el PP.