Unidas podemos y ERC quieren que Casado sea citado ante la comisión del Congreso del caso Kitchen

Unidas Podemos y Esquerra Republicana (ERC) quieren que el presidente del PP, Pablo Casado, comparezca ante la comisión del Congreso que investiga la operación 'Kitchen' y que este mismo martes ha acordado seguir trabajando hasta final de año.

Esquerra Republicana fue el único grupo que incluyó el nombre de Casado en su primer listado de comparecientes, pero su citación no salió adelante para la primera tanda de interrogatorios. Unidas Podemos siempre defendió interrogarle, pero cuando arrancaron los trabajos de este órgano no propuso formalmente su comparecencia porque no llegó a un acuerdo con el PSOE.

Ahora que se abre la posibilidad de plantear nuevas comparecencias, ERC está decidida a volver a intentar que se llame a Casado, mientras que el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha anunciado en rueda de prensa que también ven pertinente su testimonio y que harán lo posible por convencer al PSOE.

PODEMOS INTENTARÁ CONVENCER AL PSOE

Echenique ha señalado que la ex secretaria general del PP, Maria Dolores de Cospedal, imputada la semana pasada, fue "pieza fundamental" para que Casado se hiciera con el liderazgo del PP. "Es evidente que formaba parte de la 'Kitchen' y Casado algo tendrá que decir en términos políticos de todo esto", ha indicado Echenique.

Pero, el PSOE, según ha explicado su portavoz, Adriana Lastra, no ve necesidad, por ahora, llamar a Casado ante la comisión puesto que "no parece que, de momento, haya estado vinculado directamente en los hechos que se están investigando".

Por contra, Lastra no ha descartado apoyar la comparecencia de la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, que la semana pasada registró Vox, junto con la del exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán.

SÁENZ DE SANTAMARÍA Y EL CNI

La presencia de la que fuera 'número dos' del Gobierno de Mariano Rajoy y responsable de los espías ya la solicitaron a principios de año ERC, Junts y Unidas Podemos que, según ha explicado Echenique, ha vuelto a registrarla ahora, ya que algunos de los que han desfilado por la comisión han señalado la participación del CNI e la trama 'Kitchen'.

De su lado, el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha admitido que el excomisario Villarejo implicó al CNI pero ha preferido no avanzar si apoyarán su comparecencia y la de Sáenz de Santamaría. A su juicio, debe interrogarse a personas que tengan una "relación objetiva" con los hechos investigados y, cuando éstos sucedieron, el ahora líder del PP "era diputado por Ávila".

ERC INTENTARÁ QUE TAMBIÉN VAYA AZNAR

Además, la prórroga de los trabajos de la comisión abre la posibilidad de volver a citar a algunos de los que ya comparecieron ante la misma. Según han avanzado fuentes de ERC, ellos serían partidarios de volver a interrogar a los policías Enrique García Castaño y Andrés Gómez Gordo.

Entre los políticos, verían oportuno que volviera al Congreso ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y, además, intentarán de nuevo que en la próxima tanda de comparecencias se incluya al expresidente del Gobierno y del PP José María Aznar.