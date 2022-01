Unidas Podemos cree "una trampa" apoyarse en Cs para aprobar reforma laboral

Unidas Podemos cree que la reforma laboral debe prosperar con los votos del bloque de investidura y considera "un error y una trampa" recurrir a Cs, que no quiere dar su apoyo al acuerdo alcanzado por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con sindicatos y patronal, sino "torpedear o romper" dicho bloque.

Por esta razón, ha explicado en rueda de prensa su portavoz parlamentario, Jaume Asens, no procede acudir a ese "salvavidas": "Lo hemos visto en el pasado con los presupuestos, no nos podemos desviar del camino".

El Gobierno está abierto a buscar el apoyo a la reforma laboral de Ciudadanos y otras fuerzas políticas que habitualmente no respaldan al Ejecutivo para lograr que el Parlamento avale sin cambios dicho acuerdo.

Así lo han asegurado este jueves fuentes del Ejecutivo y en esa línea se ha expresado también el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum.

Al respecto, Asens ha dicho que el bloque de investidura es "un patrimonio político muy valioso que hay que conservar y jugar a la geometría variable con una cuestión tan fundamente como el mercado laboral es un error; las intenciones de Cs no son honestas, no quiere apuntalar la reforma, lo que quiere es romper el bloque para que deje ser un bloque legislativo. Es un camino que no nos lleva a ninguna parte".

"Nos parece que acudir a Ciudadanos es un error, una trampa. No quiere blindar la reforma laboral de Yolanda Díaz, quiere torpedear o romper el bloque de investidura por eso no procede acudir a ese salvavidas", ha subrayado.

En respuesta a las declaraciones de ayer del portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, quien dijo que no aceptará la reforma tal y como está, Asens ha expresado su confianza en que se va a llegar a un acuerdo con ERC, porque "eso lo que quieren sus votantes y los nuestros; no vamos a ver los votos de ERC en el bloque del no junto al PP y Vox"-

"Rufián criticó lo que no está en la reforma pero no criticó en ningún momento lo que está. En política se avanza a partir de eso y el diálogo social ha llegado muy lejos, no son meros cambios cosméticos sino profundos", ha añadido el portavoz de UP, en cuya opinión es "muy difícil" rechazar el acuerdo entre sindicatos, patronal y Gobierno pues "no recorta y recupera derechos".

A su juicio, "desde la pureza ideológica y los personalismos, del todo o nada, no se avanza. La historia está plagada de cambios teóricamente radicales que luego son efímeros, porque no se han construido sobre cimientos sólidos". "La reforma debe respetarse en su esencia para que perdure".

Tras señalar que le constan contactos y conversaciones con Esquerra, Asens ha dicho compartir sus reivindicaciones, pero "este acuerdo ha llegado hasta aquí y más adelante se puede hacer otro acuerdo para avanzar, sin embargo ahora es muy importante preservar" estar reforma, lo que no quiere decir que más adelante "se pueda avanzar más". EFE

