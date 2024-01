Unidas Podemos considera un "doble salto moral" que diputados que "no son de Vox se mantengan en el grupo parlamentario"

La formación apoya la modificación del reglamento del Parlament pero duda que se pueda aplicar en este momento

Unidas Podemos ha considerado un "doble salto moral" que los cinco diputados de Vox "pretendan" que "sin ser de Vox, se mantengan en el grupo parlamentario de Vox".

Así se ha expresado la diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces en la que ha calificado la situación de "fraude legal" y de "vergüenza de cara a la ciudadanía".

En relación con la modificación del reglamento del Parlament que ha registrado MÉS per Mallorca que plantea que, cuando los diputados abandonen la formación política con la que se presentaron a las elecciones, la Mesa pueda actuar para que pasen a ser diputados no adscritos, la diputada ha señalado que no votarán en contra de la reforma.

Sin embargo, ha apuntado que "las modificaciones ad hoc no son recomendables nunca" pero que, "si se produce este fraude legal, es porque hay una laguna en este reglamento". Por ello, ha insistido en que es un contenido "recomendable de cara al futuro" pero que duda que pueda ser retroactiva.

Igualmente, la diputada de Unidas Podemos ha reprochado que está "claro" que entre los cinco diputados de Vox hay "una lucha por el trono". En este sentido, ha hecho referencia a las declaraciones de la portavoz parlamentaria de Vox, Idoia Ribas, --quien ha dicho que seguirán trabajando para el acuerdo con el PP-- y ha puntualizado que "los acuerdos de gobernabilidad se firman por parte de los partidos, no de los grupos".

Por otra parte, Gómez ha reclamado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que diga "a quién le está dando apoyo o a quién se lo dará". "No puede hacer como si nada", ha criticado, añadiendo que el PP "juega a los 'tamayazos'".