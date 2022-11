Unidas Podemos ve bien reformar malversación, pero lo deja en manos de ERC

Unidas Podemos, sobre todo los comunes e IU, son favorables a reformar también el delito de malversación, ligado a la eliminación del delito de sedición, pero no tomarán ninguna iniciativa en esta cuestión y lo dejan en manos de ERC. Si los republicanos catalanes no lo plantean, tampoco lo harán ellos.

En declaraciones en el Congreso, el portavoz de los comunes, Jaume Asens, ha defendido la necesidad de retocar también el delito de malversación porque fue una modificación que introdujo el PP en 2015 para "perseguir a los independentistas" y está mal regulado, según él, porque no distingue claramente el enriquecimiento personal del que no lo es.

Si se reforma el delito de malversación, como abrió la puerta el Gobierno hace unos días, a propuesta de ERC -ambos han enfriado ya esta posibilidad- "no habrá ningún corrupto que se pueda beneficiar de esta reforma", ha asegurado Asens ante el debate generado por la eventualidad de que un cambio legislativo pudiera favorecer a los acusados de corrupción.

En todo caso, no han hablado de esta cuestión con sus socios socialistas e insisten en que ellos no entrarán en este debate si los republicanos catalanes finalmente no lo hacen.

Sobre la reforma del delito de sedición, cuya toma en consideración se debate mañana, el portavoz ha señalado que el texto presentado es mejorable y esperan llegar a un acuerdo con el PSOE para cambiar los aspectos que, a su juicio, criminalizan la protesta pacífica, aparte de alguna otra cuestión que consideran que tiene unas penas demasiado altas.