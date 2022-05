Unidas Podemos Baleares insiste en que el IVA de los productos menstruales debe ser rebajado

La portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Parlament, Esperança Sans, ha celebrado este lunes la nueva reforma de la ley del aborto, que traerá consigo el derecho a la baja temporal por cuadro médico derivado de reglas incapacitantes, y ha insistido en que el IVA de los productos menstruales debe ser rebajado.

En una nota de prensa, Sans ha explicado que "España se convierte en el primer país de Europa que contempla una baja por regla dolorosa". "Se acabó el ver la menstruación como un tema tabú", ha dicho.

Según Sans, este es un paso "de gigante porque por fin se pone sobre la mesa un tema que ha sido silenciado durante mucho tiempo". "Estamos seguras además de que esta medida convertirá a España en punta de lanza delante de otros países de la Unión Europea, que seguirán nuestros pasos en la implementación de estas medidas", ha explicado Sans.

La portavoz adjunta ha apuntado, sin embargo, que "el IVA de los productos de higiene menstrual debe ser rebajado", aludiendo a la medida de rebaja del impuesto, que se ha quedado fuera debido a la negativa de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

"No entendemos por qué, siendo un acuerdo de gobierno, la ministra María Jesús Montero, pone problemas a esta medida". Desde Unidas Podemos han asegurado que no cesarán en sus demandas y liderará una iniciativa para exigir al Ministerio de Hacienda que cumpla con esta bajada: "No menstruamos por gusto. Además, hay muchas mujeres que no pueden acceder a estos productos porque la pobreza menstrual aún es una realidad en nuestro país".

En referencia a la ley turística balear y a las palabras del portavoz del Partido Popular, Esperança Sans ha afirmado que "este modelo destructivo que tiene el Partido Popular en referencia al turismo no beneficia a nadie".

"Dicen que harán una ley para crecer indefinidamente. Háganselo mirar", ha dicho, para después continuar: "Continúan siendo el mismo Partido Popular de hace 20 años, el PP que quería cubrir de cemento todas las islas, los mismos que aún tienen cargos pendientes de juicios por presuntas corruptelas", refiriéndose a Carlos Delgado, conseller de Turismo durante el Govern del PP.

Sans ha pedido al PP "que sumen, porque no han mirado ni las enmiendas que se han ido incorporando a la ley". Hay muchas mejoras, como las camas elevables para las Kellys, la incorporación de este 3% de producto local, el cambio de usos para poder tener vivienda de protección oficial. Son medidas que hacen que la ley de turismo sea una ley ambiciosa y que pone las bases para un turismo que no sea depredador, sino que respete los recursos de nuestra tierra", ha dicho.

Por otra parte, Sans ha apuntado que las enmiendas de Unidas Podemos que hacen referencia a la transición energética continúan sobre la mesa y entrarán a debate en Comisión. "Si no se aprueban, irán a pleno. Continuamos insistiendo en que el sector turístico de nuestras islas, el que mueve más Producto Interior Bruto de Baleares, debe participar en esta transición energética. Queremos que los hoteles puedan implantar placas solares en sus tejados y en los aparcamientos", ha reconocido.