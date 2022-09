Unidas Podemos ve avances para bajar IRPF e IVA de manera "selectiva"

Unidas Podemos ve avances en las negociaciones presupuestarias dentro del Gobierno de coalición para bajar de forma selectiva el IRPF a las rentas más bajas o el IVA a productos de higiene femenina, productos veterinarios o a las peluquerías.

"Lo estamos hablando en estos momentos y estamos empujando para que sea una propuesta lo más ambiciosa posible...esperamos avanzar lo máximo posible en esa dirección", ha dicho el portavoz del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, en rueda de prensa en el Congreso tras incidir en que también se está negociando bajar el impuesto nominal de las pymes, del 25 % actual al 23 %.

Esta última medida ya se incluyó en los presupuestos de 2019, que fueron devueltos por el Congreso y estaba pendiente desde entonces.

La formación morada señala que la propuesta fiscal del PP de bajar el IVA a todos los alimentos "no es solvente" porque los populares no distinguen entre impuestos a las grandes fortunas o a las grandes corporaciones y no ofrece un plan "selectivo" de bajadas de impuestos.

"Solo tiene una receta, que es bajar impuestos, sin distinguir y sin ver a quién se los baja", ha dicho Echenique mientras que otros partidos socios de investidura de Pedro Sánchez como ERC o Compromís también han apoyado una rebaja impositiva para las rentas menores.

En este sentido, el portavoz de Compromís Joan Baldoví ha señalado la decisión del Gobierno valenciano de deflactar el IRPF a las rentas más bajas con tope de 60.000 euros y de forma progresiva.

También el Gobierno de la Xunta de Galicia ha anunciado este martes que deflactará el IRPF con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2022 a las rentas medias y bajas, menores de 35.000 euros.

ERC recuerda que deben "pagar un poco más quien más tiene y un poco menos los que menos tienen". Su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, ha abogado por la justicia fiscal pero ha advertido de que "lo importante no es qué impuestos se bajan sino a quién".

También Más País insiste en que tiene sentido bajar impuestos a los que más lo necesitan pero avisa: "con una compensación" de ingresos fiscales de los que más tienen.

"Cada vez que alguien anuncia que baja impuestos tendrá que decir cómo cuadrar las cuentas", ha considerado el líder de Más País, Íñigo Errejón.

ERC, por su parte, pide al Gobierno que sea "valiente" y grave grandes fortunas como ha aprobado para la banca y para las eléctricas con el objetivo de crear un "fondo de rescate de hipotecas".

De momento, los morados siguen negociando con el ala socialista del Gobierno un paquete fiscal en el marco de los presupuestos generales del Estado de 2023. También para ampliar el tipo mínimo del 15 % del impuesto de sociedades más allá de lo aprobado en las cuentas de 2022 y para gravar los rendimientos de capital.

Y es que los presupuestos de 2022 establecieron una tributación mínima del 15 % de la base imponible para aquellos contribuyentes del impuesto de sociedades con un importe neto de la cifra de negocios igual o superior a 20 millones de euros.

Los partidos socios del Gobierno de coalición reiteran que bajar el IVA a todos los alimentos "es una mala solución", y mientras Errejón incide en que es una medida "injusta e ineficaz" que no garantiza que los precios bajen porque "lo único que garantiza que los precios bajen es establecer un control de precios", la portavoz de En Comú Podem Aina Vidal reitera que "hay que cambiar la mentalidad del sistema impositivo".

El PDeCAT lamenta que el Ejecutivo acometa una reforma fiscal "como si fueran setas, que van naciendo de una en una", al tiempo que su portavoz, Ferrán Bal, también ha criticado las propuestas "populistas" que están haciendo los gobiernos regionales fuera de un nuevo modelo de financiación autonómica.