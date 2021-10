Unidas Podemos afirma que pidió a Mesa del Parlamento que se informara a diputados no adscritos sobre gastos "indebidos"

Los portavoces de Unidas Podemos por Andalucía, Toni Valero y Martina Velarde, han asegurado este viernes que desde el grupo parlamentario se pidió a la Mesa del Parlamento que se informara a los diputados no adscritos que antes formaban parte del antiguo grupo Adelante Andalucía sobre los "gastos indebidos" relativos a gasto de alquiler en vivienda con cargo a las subvenciones que recibía ese grupo, que hoy se llama Unidas Podemos.

En declaraciones a los periodistas en el Parlamento, Valero y Velarde se han pronunciado así al hilo de que el parlamentario no adscrito Nacho Molina, uno de los nueve diputados que fueron expulsados el año pasado del entonces denominado grupo Adelante Andalucía --actualmente Unidas Podemos por Andalucía-- haya lamentado este viernes que desde IU, coalición que controla actualmente dicho grupo, no les dijeran "absolutamente nada" a los ahora diputados no adscritos de la "anomalía administrativa o contable" relativa al pago de alquiler de pisos compartidos con la asignación del grupo parlamentario pese a que la Intervención General del Parlamento lo comunicó inicialmente "en junio".

"Nosotros nunca fuimos conocedores de lo que estaban haciendo estos diputados actualmente no adscritos y en el momento en que Intervención del Parlamento ha cumplido su papel, hemos sido el único grupo que hemos planteado en la Mesa de la Cámara que esa información se trasladara a las personas responsables", ha dicho Valero, para quien los "responsables son los que tienen que dar las explicaciones".

Ha insistido en que desde el actual grupo de Unidas Podemos se han hecho los trámites que había que hacer con Intervención del Parlamento, "y hemos solicitado a la Mesa que informe a los diputados responsables de esa gestión sobre la que tienen que dar cuenta y asumir la responsabilidad que les tocaría".

En opinión de Toni Valero, "echar balones fuera no es lo más productivo y edificante para una tarea como es la política, que ha de ser ejemplar". "Tenemos que ser muy celosos en la ejemplaridad del cargo publico y de quien ejerce la política", ha apuntado.

Asimismo, ha querido dejar claro que este asunto tiene que ver exclusivamente con la Intervención del Parlamento y con la gestión que han hecho unos diputados actualmente no adscritos "y nosotros no entramos en eso, sino que hacemos aquello que los trámites nos exigen para dar la máxima transparencia a la gestión económica que tiene que ver con los fondos públicos".

Ha insistido en que los actuales miembros del grupo Unidas Podemos eran desconocedores de que existía esa situación generada en la anterior etapa del grupo Adelante Andalucía. "Nosotros hemos sido absolutamente escrupulosos y correctos", ha sentenciado Toni Valero, quien ha expresado que le parece muy bien que los responsables ya hayan dicho que están dispuestos a devolver ese dinero que se gastó en alquiler de dos pisos.

Por su parte, Martina Velarde ha insistido en que Unidas Podemos era desconocedor de esa situación y que no tenían información alguna. "Le decimos a la Mesa del Parlamento que no sabemos que esto y que se lo comuniquen a las personas que correspondan y que hayan hecho gastos indebidos" con las subvenciones del grupo parlamentario.