Unidas Podemos aboga por limitar los vehículos y los amarres en Menorca y abordar la masificación por Sant Joan

El diputado de Unidas Podemos Pablo Jiménez se ha mostrado partidario este miércoles de regular el acceso de vehículos y los amarres en Menorca, solicitando un debate sobre el modelo turístico de Menorca y, en particular, la masificación por las fiestas de Sant Joan de Ciutadella.

Jiménez ha reconocido que existe un problema "real" afluencia excesiva de visitantes durante las fiestas de Sant Joan, que "se produce desde hace años, pero este año ha ganado protagonismo por los macrobotellones y las concentraciones de miles de persones en plena pandemia".

Sin embargo, el diputado ha considerado que la situación no debe implicar sólo a Ciutadella. Jiménez no ve viable regular el acceso en barco durante las fiestas de Sant Joan --como pedía MÉS per Menorca-- porque "resulta complicado establecer los límites con respecto a una localidad concreta".

En este punto, ha argumentado que limitar el acceso a Ciutadella no supondría una reducción real de visitantes, puesto que también llegan viajeros a través del aeropuerto y el puerto de Mahón.

El representante de Esquerra Unida en el Parlament ha hecho un llamamiento a las administraciones a afrontar "con celeridad" un debate sobre la masificación turística de manera genérica. "Habría que atender a la presión ambiental que se ejerce sobre Menorca para comprender el alcance de este problema", ha concluido.