La unidad que redactó el informe por el 8-M reconoce errores pero defiende que estos no modifican los hechos

Adjuntan al informe noticias de diversos medios para "plasmar la concienciación social" sobre la pandemia antes del 15 de marzo

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil reconoce en un segundo informe fechado el 1 de junio y remitido a la titular del Juzgado de Instrucción número 51, Carmen Rodríguez-Medel, que se equivocó en el anterior documento remitido a la magistrada al señalar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) hablaba de 'pandemia' el 30 de enero. No obstante, señalan que los errores "no modifican en absoluto" los hechos puestos de relieve en al investigación.

Asimismo, la Guardia Civil señala que si bien en el informe reflejaban que una manifestación convocada por CGT en Collado Villalba para el 10 de marzo fue cancelada con fecha de 6 de marzo por el riesgo de contagio debido al coronavirus, en realidad "debe decir" que la misma "fue cancelada por el convocante por considerar mejor otra fecha más próxima al juicio que se iba a celebrar por el despido --de una trabajadora-- a finales de marzo".

De esta manera, la Policía Judicial corrige lo que plasmaba en el anterior informe que remitió a Rodríguez-Medel en el marco de la investigación sobre la posible prevaricación administrativa en la que habría incurrido el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, al autorizar manifestaciones antes del 14 de marzo, como la marcha feminista del 8-M en Madrid.

Respecto a ese análisis de medidas y recomendaciones propuestas en materia de salud con anterioridad al 14 de marzo de 2020, día en el que entró en vigor el estado de alarma, las diligencias de inicio de la Policía Judicial señalaban que "el 30 de enero de 2020 la OMS califica el actual brote de covid-19 como pandemia", y añadían que ese organismo internacional apuntaba que el virus constituía "una emergencia de salud pública de importancia internacional" y que tenía "muy alto riesgo de propagación e impacto basándose en la experiencia acumulada en evolución de virus semejantes".

En cambio, ahora, en este segundo informe aclaran que debieron escribir literalmente que "el 30 de enero de 2020, la OMS declara que el actual brote de covid-19 constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional (...)" pero "omitiéndose la palabra 'pandemia'".

Apuntan que no fue hasta el 11 de marzo cuando el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró que el covid-19 pasaba de ser calificada como epidemia para ser considerada pandemia. En este informe la Guardia Civil matiza que no obstante, en la 'diligencia informe' que forma parte del atestado, no se hace alusión al término pandemia.

Además, añaden que ya el 13 de marzo la propia OMS señalaba que Europa era el epicentro de la pandemia, y que contaba ya con más casos de afectados y víctimas mortales que el resto del mundo, a excepción de China.

LA DECLARACIÓN NO CUADRABA CON EL INFORME

Respecto a la comparecencia del secretario general del Sindicato de Banca Madrid --perteneciente a la Confederación General del Trabajo (CGT)--, Antonio O'Connor, del 7 de mayo en las dependencias oficiales de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, y cuya textualidad y fondo no coincidía con lo vertido posteriormente en el informe, la Unidad de Policía Judicial señala ahora que efectivamente O'Connor desconvocó por causas ajenas al coronavirus.

O'Connor señaló ese 7 de mayo que la suspensión del acto fue motivada por que se llegó a la conclusión de que ya que se manifestaban por el despido de una trabajadora de Bankia, era más lógico concentrarse en una fecha próxima al juicio por despido que se celebraría a finales de marzo.

De esta manera, esas cuestiones prácticas del sindicato fueron las que les llevaron a enviar un correo a Delegación de Gobierno el 6 de marzo, cuatro días antes de la fecha prevista para la concentración, con el objetivo de avisar de esa suspensión.

En la declaración firmada del testigo --O'Connor--, a la que ha tenido acceso Europa Press, se detalla que la Guardia Civil le interroga sobre la posible relación entre la pandemia por coronavirus y la suspensión del acto de protesta. En todas sus respuestas, el sindicalista niega cualquier tipo de conexión entre la decisión de anular y la covid-19.

Sin embargo, en el informe redactado por la Guardia Civil, se especificaba en el expediente 345 que esa manifestación prevista para el 10 de marzo "fue cancelada por problemas sanitarios por el convocante Antonio O'Connor Oliveros, secretario general de CGT en Madrid".

Ahora, la Unidad de Policía Judicial apunta que todos los errores que aparecían en el anterior informe "son originados con motivo de la transcripción realizada" y advierten de que "no modifican, en absoluto, los hechos de relieve plasmados en la investigación en curso".

EL 'OFF' DE MONTERO ENTRE LAS FUENTES DE PRUEBA

Entre las fuentes de prueba, la Guardia Civil incluye, "por su especial significancia" para el caso la noticia publicada por ABC el pasado 1 de junio sobre unas declaraciones realizadas por la ministra de Igualdad,*Irene Montero, en la previa de una entrevista, grabada en 'off' en la que aseguraba que la bajada de presencia en la manifestación del 8 de marzo*se podría deber al miedo al coronavirus.

Igualmente el informe destaca por su importancia una noticia del 22 de marzo publicada en el diario La Razón bajo el titular "la OMS alertó antes del 8-M del riesgo de concentraciones por el temor a la propagación del virus" en la que se destaca que, entre las acciones recomendadas, la OMS pedía "definir la justificación y los criterios para el uso de distanciamiento social, como la cancelación de reuniones masivas o el cierre de escuelas".

Estas fuentes de prueba se plasman en el informe de forma cronológica y parten del 28 de enero con notas de prensa del Ministerio de Sanidad -obtenidas de web oficial- sobre la fiabilidad de los sistemas de detección para hacer frente al coronavirus, a la que siguen multitud de noticias sobre la gestión de la crisis publicadas en diversos medios de comunicación. A juicio de los investigadores, todo ello para plasmar, en cada momento, "la concienciación social sobre la crisis sanitaria existente en España con anterioridad al día 15 de marzo de 2020".